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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ростов" пообещал постелить ковёр с матча на базе, а "Енисей" объяснил им невезение
После вчерашнего матча между "Ростовом" и "Енисеем" (4:0) широкую известность получил ковёр, которым после первого гола начал размахивать один из болельщиков.
Не остались в стороне и пресс-службы клубов. Твиттер "Ростова" пообещал постелить на базе такой же ковёр, если твит наберёт 500 лайков, а "Енисей", трижды угодивший в каркас ворот соперника, вспомнил про ковёр из мультфильма Алладин и объяснил его присутствием невезение.
За 7 часов твит "Ростова" набрал уже почти 700 лайков. Скоро на базе появится ковёр.
Не остались в стороне и пресс-службы клубов. Твиттер "Ростова" пообещал постелить на базе такой же ковёр, если твит наберёт 500 лайков, а "Енисей", трижды угодивший в каркас ворот соперника, вспомнил про ковёр из мультфильма Алладин и объяснил его присутствием невезение.
??????— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2018
500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM
За 7 часов твит "Ростова" набрал уже почти 700 лайков. Скоро на базе появится ковёр.
Вот почему мяч не шел в ворота «Ростова»… pic.twitter.com/zDX1XFbadK— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 19, 2018
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