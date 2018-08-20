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"Ростов" пообещал постелить ковёр с матча на базе, а "Енисей" объяснил им невезение

После вчерашнего матча между "Ростовом" и "Енисеем" (4:0) широкую известность получил ковёр, которым после первого гола начал размахивать один из болельщиков.

Не остались в стороне и пресс-службы клубов. Твиттер "Ростова" пообещал постелить на базе такой же ковёр, если твит наберёт 500 лайков, а "Енисей", трижды угодивший в каркас ворот соперника, вспомнил про ковёр из мультфильма Алладин и объяснил его присутствием невезение.



За 7 часов твит "Ростова" набрал уже почти 700 лайков. Скоро на базе появится ковёр.

Теги: Ростов Енисей
Сегодня, 08:25
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мужик конечно отжёг с этим ковром smile
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 08:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
На следующий домашний матч болельщик Ростова принесет лампу.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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