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Дзюба поддержал Нобоа и назвал его своим "дорогим эквадорским Пингвинёнком"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в своём Инстаграме опубликовал сообщение с поддержкой и пожеланием скорейшего выздоровления партнёру Кристиану Нобоа, получившему тяжёлую травму в матче с "Уралом" (4:1).

"Дорогой мой Эквадорский Пингвинёнок!!! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения!!! Мы тебя ждём и уже скучаем!!! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание!!! Ты топ!!! Мы с тобой", - написал Дзюба и приложил фотографию с празднования гола с Нобоа.

Теги: Дзюба Нобоа Зенит
Сегодня, 08:56
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