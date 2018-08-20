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Валерий Карпин: был ли для меня матч против Аленичева принципиальным? Бред так думать

Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин на послематчевой пресс-конференции после разгромной победы над «Енисеем» Дмитрия Аленичева отмёл мысли о принципиальности тренерского противостояния с бывшим партнёром по «Спартаку».

- Начало матча? Не было никакой тревоги. Отдали мяч и стали позиционно обороняться. Были проблемы при стандартах соперника, а вот при позиционных атаках «Енисей» ничего не создал.

Однозначно это не была игра в «одни ворота». Соперник дважды попал в перекладину, была штанга. Во втором тайме у нас тоже были проблемы в обороне. Мне понравилась наша реализация моментов, забили практически все, что создали. Могли забить еще, но не вышло. Но это не наша заслуга, а «Енисей» расслабился. Но я доволен результатом и настроем команды.

- Удивлены тем, что сегодня пришло меньше зрителей, чем в прошлый раз?

- Возможно, что сказалось поражение от «Крыльев Советов». Отмечу, что нам важна и нужна поддержка болельщиков. Грех не ходить на такой стадион, поэтому приглашаю всех на следующий домашний матч.

- Противостояние с Аленичевым было для вас принципиальным?

- Вы думаете, что каждый из нас задумывается, что играет против Тихонова, Аленичева, Ледяхова или Карпина? Это бред так думать. На поле выходят «Ростов» и другие команды, - цитирует Карпина пресс-служба "Ростова".
Теги: Карпин Аленичев Ростов Енисей
Сегодня, 09:01
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(1)
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:51) #
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
Да потому что в РФС долпоёпы, ставить матч на 21:30 и спихивать на жару! У нас уже в 5-6 жара спадает, а в 21:30 так вообще 20 градусов.
- Удивлены тем, что сегодня пришло меньше зрителей, чем в прошлый раз?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, наконец у Ростова "полетело". )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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