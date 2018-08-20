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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Карпин: был ли для меня матч против Аленичева принципиальным? Бред так думать
Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин на послематчевой пресс-конференции после разгромной победы над «Енисеем» Дмитрия Аленичева отмёл мысли о принципиальности тренерского противостояния с бывшим партнёром по «Спартаку».
- Начало матча? Не было никакой тревоги. Отдали мяч и стали позиционно обороняться. Были проблемы при стандартах соперника, а вот при позиционных атаках «Енисей» ничего не создал.
Однозначно это не была игра в «одни ворота». Соперник дважды попал в перекладину, была штанга. Во втором тайме у нас тоже были проблемы в обороне. Мне понравилась наша реализация моментов, забили практически все, что создали. Могли забить еще, но не вышло. Но это не наша заслуга, а «Енисей» расслабился. Но я доволен результатом и настроем команды.
- Удивлены тем, что сегодня пришло меньше зрителей, чем в прошлый раз?
- Возможно, что сказалось поражение от «Крыльев Советов». Отмечу, что нам важна и нужна поддержка болельщиков. Грех не ходить на такой стадион, поэтому приглашаю всех на следующий домашний матч.
- Противостояние с Аленичевым было для вас принципиальным?
- Вы думаете, что каждый из нас задумывается, что играет против Тихонова, Аленичева, Ледяхова или Карпина? Это бред так думать. На поле выходят «Ростов» и другие команды, - цитирует Карпина пресс-служба "Ростова".
- Начало матча? Не было никакой тревоги. Отдали мяч и стали позиционно обороняться. Были проблемы при стандартах соперника, а вот при позиционных атаках «Енисей» ничего не создал.
Однозначно это не была игра в «одни ворота». Соперник дважды попал в перекладину, была штанга. Во втором тайме у нас тоже были проблемы в обороне. Мне понравилась наша реализация моментов, забили практически все, что создали. Могли забить еще, но не вышло. Но это не наша заслуга, а «Енисей» расслабился. Но я доволен результатом и настроем команды.
- Удивлены тем, что сегодня пришло меньше зрителей, чем в прошлый раз?
- Возможно, что сказалось поражение от «Крыльев Советов». Отмечу, что нам важна и нужна поддержка болельщиков. Грех не ходить на такой стадион, поэтому приглашаю всех на следующий домашний матч.
- Противостояние с Аленичевым было для вас принципиальным?
- Вы думаете, что каждый из нас задумывается, что играет против Тихонова, Аленичева, Ледяхова или Карпина? Это бред так думать. На поле выходят «Ростов» и другие команды, - цитирует Карпина пресс-служба "Ростова".
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