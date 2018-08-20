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Дмитрий Аленичев: у одной команды залетело всё, у другой - ничего. Но ставит свечки в церковь не пойдём

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после разгромного поражения в матче 4-го тура РПЛ против "Ростова" (0:4) отметил, что не считает крупный счет реальным отражением соотношения сил.

- Конечно, неприятно проигрывать крупно. Мы неплохо провели первый тайм, особенно его первую половину, имели два хороших момента, но не реализовали их. В итоге пропустили две нелепых атаки, получили с них два гола. Игроки были ошарашены. Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры. У нас было 3-4 стопроцентных момента. Но в футболе бывает что у одних все залетает, у других ничего. Неприятно, но надо уже думать о следующих играх, которые мы играем дома.

- Вы наверняка знали, что "Ростов" силен в быстрых атаках. Почему не удалось их сдержать?

- Конечно, знали и смотрели их матчи. Это одна из самых сильных сторон "Ростова". Но была ошибка у штрафной соперника и они в быстрой атаке этим воспользовались.

- Что делать когда не реализуется столько моментов? Может в церковь сходить?

- Мы как раз ходили в церковь перед сезоном. Второй раз идти свечки ставить нет смысла. Скорее, надо больше работать над реализацией.

- У вас уже был путь дебюта в премьер-лиге с "Арсеналом". Какие выводы сделаны и что вы изменили, чтобы не повторить тот сезон?

- В Туле была совсем другая ситуация, нам пришлось играть почти без футболистов с опытом игры на высшем уровне. Теперь мы приобрели много игроков с опытом премьер-лиги. Я бы не стал расстриваться по итогам этих 4 туров. Мы трезво оцениваем ситуацию - у нас в соперниках дома были гранды - ЦСКА и "Зенит", плюс тяжелые выезды в Грозный и Ростов. Эти 4 тура были архисложными. А теперь будут игры с прямыми конкурентами, и тут мы и должны набирать очки, - цитирует Аленичева "СЭ".

Следующий матч "Енисей" проведёт в Тюмени, соперниками команды Аленичева будут "Крылья Советов".
Теги: Аленичев Енисей Ростов
Сегодня, 09:15
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№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не Енисею, а лично Аленичеву "футбол" должки возвращает...за сдачу матча Арсенала в пользу ЦСКА, когда он молодежку привез в Москву на стадион Родина, он обиделся...так и будет, гнать нужно такого тренера из футбола.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Да уж. Енисею действительно фатально не везло. Такое бывает, но чаще всего у Ростова.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мы как раз ходили в церковь перед сезоном. Второй раз идти свечки ставить нет смысла. Скорее, надо больше работать над реализацией.

Тренироваться нужно, а не в церковь ходить, тактику изучать и командную игру отлаживать, а не свечки ставить. С таким отношение к делу тебе, Дима, прямой путь с командой в ФНЛ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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