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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нобель Арустамян: думаю, ЦСКА ещё совершит пару трансферов
Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что трансферная кампания ЦСКА ещё не завершена.
«Состав ЦСКА ещё не сформирован до конца. Понятно, что Влашич — это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду. Думаю, «армейцы» совершат ещё пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки. Но это нормально, потому что ЦСКА потерял почти весь состав. Сейчас команда только собирается, но уже некий прогресс очевиден», — цитирует Арустамяна Чемпионат со ссылкой на эфир программы «После футбола» на «Матч ТВ».
«Состав ЦСКА ещё не сформирован до конца. Понятно, что Влашич — это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду. Думаю, «армейцы» совершат ещё пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки. Но это нормально, потому что ЦСКА потерял почти весь состав. Сейчас команда только собирается, но уже некий прогресс очевиден», — цитирует Арустамяна Чемпионат со ссылкой на эфир программы «После футбола» на «Матч ТВ».
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