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Нобель Арустамян: думаю, ЦСКА ещё совершит пару трансферов

Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что трансферная кампания ЦСКА ещё не завершена.

«Состав ЦСКА ещё не сформирован до конца. Понятно, что Влашич — это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду. Думаю, «армейцы» совершат ещё пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки. Но это нормально, потому что ЦСКА потерял почти весь состав. Сейчас команда только собирается, но уже некий прогресс очевиден», — цитирует Арустамяна Чемпионат со ссылкой на эфир программы «После футбола» на «Матч ТВ».
Теги: Арустамян ЦСКА
Сегодня, 09:27
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№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:00) #
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online

Из реально обсуждаемых- поляк и Арнор

Из слухов- японец и Обляков.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
блин. когда этот трещит - всегда все наоборот
потому надеюсь тут он ошибся


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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