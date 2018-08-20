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Александр Бубнов: "Зенит" мог забить и больше, "Урал" был не в состоянии бороться с лидером

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов проанализировал игру «Зенита» в победном матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1).

Я бы не сказал, что «Урал» не заслужил столь крупного поражения. «Зенит» мог забить еще – моментов было достаточно. По количеству возможностей для взятия ворот дело катилось к более крупному счету. Да, «Урал» тоже атаковал и имел моменты, но хозяева больше контролировали мяч и мощнее выглядели впереди.

Очень понравился треугольник в нападении «Зенита» – Дриусси-Дзюба-Ерохин. Последний при Манчини играл ближе к опорной зоне, а Семак передвинул его вперед. Он и вверху может побороться, и головой сыграть, и пас отдать. Их связка с Дриусси и Дзюбой выглядит очень перспективной, а ведь туда можно выпустить еще кого-нибудь – Заболотного, например.

Стоит также отметить стандарты в исполнении «Зенита», которые и принесли ему победу. На угловые и штрафные приходят высоченные Ерохин, Дзюба, Мевля, Иванович, и они сразу превращаются в угрозу чужим воротам. Пусть в этот раз атаки завершал маленький Дриусси, скидки ему делали партнеры, умеющие играть головой.

Не заметил, чтобы 120 минут с минским «Динамо» как-то сказались на игре с «Уралом», хотя прошло всего два дня. С другой стороны, если бы гости могли предложить «Зениту» равную игру, то у него возникли бы проблемы. А так у подопечных Парфенова трудности есть во всех линиях, а игра несбалансированна. Они были просто не в состоянии бороться с лидером РПЛ.

Заметно, что у Семака в «Зените» получается то, что не выходило в «Уфе». Уровень исполнителей здесь значительно выше, поэтому удается задать игре атакующее направление, чего не было при Манчини. Отсюда и второй разгром кряду – с «Динамо» петербуржцы поймали игру Семака и прочувствовали, что от них требуется.
Теги: Зенит Урал Бубнов
Сегодня, 10:31
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№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бубнов наверное получает бабосы от газпрома,отмечает игру в атаке бомжей,хотя её и вообще нет,одни забросы и навесы.Отметил игру на стандартах,а вчера про эти же стандарты у нас промолчал,хотя они у нас более разнообразны чем у газпрома.Превращается в червя.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Вопрос от зрителя пис.доболу Мостовому: Вчера состоялся матч Зенит-Урал 4:1. Урал сдал матч Зениту? 1 минута пошла...

Мостовой: Миллер всё купил...Зенит - Чемпион!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос от зрителя пис.доболу Мостовому: Вчера состоялся матч Зенит-Урал 4:1. Урал сдал матч Зениту? 1 минута пошла...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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