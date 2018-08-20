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Александр Тарханов: не пойму, почему Манчини игнорировал Дзюбу. "Урал" бы поднялся высоко с таким нападающим

Советник президента «Урала» Александр Тарханов в интервью корреспонденту "Спорт Уик-Энд" рассказал о проигранном с разгромным счётом матче против «Зенита», отметив, что уральскому клубу не хватает такого нападающего, как Дзюба.

- Согласитесь, игра получилась зрелищной?

- Да, действительно, такой футбол всем нравится. Игра получилась атакующей: шли вперед и «Зенит», и «Урал», моменты для взятия ворот возникали у обоих клубов. «Зенит» выиграл за счет сильных индивидуальных качеств своих футболистов. У нас тоже хорошие моменты были: у Ильина, когда вратарь «Зенита» ошибся, у Коли Димитрова, который должен был забивать при счете 2:1. Ну, а если ты даешь шанс «Зениту», то он, конечно, его использует. «Стандарты» сегодня также были хороши у питерской команды, это тоже фактор, сыгравший свою роль.

- Вас не поражает то, как играет после чемпионата мира Артем Дзюба?

- Ну, он вообще-то все время забивал! (смеется). Для него это не ново. Просто я не понимаю, почему его Манчини игнорировал. Вот этого я не пойму. Перешел Артем в «Арсенал», там вновь проявил себя. Пришел в сборную - отличился. И сейчас он здорово выступает за «Зенит». Борется, за все мячи цепляется. Такого бы нападающего «Уралу» (смеется). Был бы у нас Дзюба, наверное, мы высоко поднялись бы в таблице чемпионата.

- Не было боязни у футболистов «Урала» после того, как минское «Динамо» пропустило в Петербурге 8 мячей?

- Нет, я не увидел боязни со стороны наших игроков. Вообще у «Урала» сегодня получился самый интересный матч из четырех, проведенных в этом чемпионате. Было много атак, первый тайм вообще пролетел незаметно. Игра действительно смотрелась, держала в напряжении.

- Что изменил Семак в «Зените»? Стала ли игра команды более яркой?

- Еще не так много времени прошло для больших выводов, но отмечу, что набор игроков у Семака хороший. С ними можно строить игру. Есть еще моменты, которые надо отладить - это показало нам «Динамо» в Минске (смеется). Собранности надо больше, а мастера хорошие у «Зенита». Сергей - грамотный тренер, он выстроит игру, я в этом уверен. Главное, чтобы больше не повторилось такого, как в Минске! В ответной встрече «Зенит» вышел собранным и показал, что на семь голов выше.

- С «Мольде» не повторится минский синдром?

- Знаете, как говорят: «на чужих ошибках учатся». А «Зенит» подобного не допустит больше, потому что получил возможность на своих же ошибках учиться. Минск ведь прошли благополучно.
Теги: Тарханов Урал Дзюба Зенит Семак
Сегодня, 10:44
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№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Манчини совсем другой футбол, там деревья со столбами не предполагались. Примитив только для Семака, с навесами, забросами, прострелами. Бей-беги, называется.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:54) #
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Просто я не понимаю, почему его Манчини игнорировал. Вот этого я не пойму.

Очень просто- 2 медведя в одной берлоги не могут существовать. Манчини очевидно закусил удила, ну и Дзюба не лыком шит. Вот и всё. Не ужились.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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