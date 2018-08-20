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Травма Нобоа – проверка тренерских качеств Семака
"Зенит" разгромил "Урал", но в послематчевых интервью Артём Дзюба и Сергей Семак отметили, что победу омрачила травма Кристиана Нобоа. Судя по всему, эквадорец не появится на поле в 2018 году. Rusfootball.info рассуждает о последствиях для "Зенита".
Сергею Богдановичу посчастливилось начать строить команду, имея в составе двух сильнейших глубинных диспетчеров. Один из них вносил невероятный вклад в оборону. Нобоа и с «Уралом» провел в обороне очень полезный матч, за час игры до травмы он выдал цифры по объему не уступающие тем, кто сыграл все 94 минуты. 6 подборов, 3 перехвата, 2 успешных отбора, 3 выигранных "воздуха" из 4-х, полный порядок с объемом беговой работы и успешностью борьбы. Без сильного разрушителя в центре поля, Нобоа давал необходимый баланс команде Семака при обороне. Он страховал опорную зону, фланги и идеально читал игровые ситуации на чужой половине поля. Нобоа - один из лучших в составе по подборам и перехватам на чужой половине поля.
Пара Паредес – Нобоа идеальна для выхода из под прессинга, Паредес чаще смещается к центральным защитникам для начала атак, Нобоа занимает позицию выше и умеет избавляться от опеки умным движением и дриблингом. В современном футболе такой глубинный диспетчер - большая редкость. Паредес растворяется при персональной игре по нему, Эрнани вообще откровенно паникует под давлением. В прошлом сезоне Кришито был фланговым диспетчером и иногда был эффективнее для продвижения мяча, чем Паредес (как раз те случаи, когда Паредеса закрывали персонально), теперь его тоже нет. Больше игроков с диспетчерскими функциями в составе "Зенит" не имеет.
Семаку придется менять схему
Потеряв Нобоа, Семаку, скорее всего, придется менять схему. В центре поля Паредесу необходим игрок, который так же, как Нобоа, умеет открываться между прессингующими и раскатывать атаки. Эрнани в теории подходит под оба требования, но он "плывёт" под давлением и часто обрезается в единоборствах, также хромает тайминг при расставании с мячом. В активной обороне Эрнани наиболее близкий к Нобоа игрок, как по стилю отбора, так и по объему оборонительной работы (если сравнивать статистику этих игроков по сборам и первому матчу с "Енисеем", далее Эрнани играл мало), но бразилец абсолютно провален в позиционной обороне, он вообще не чувствует зон за спиной и не читает игру. Пара Паредес-Эрнани в опорной зоне - это чистое самоубийство.
Остальные кандидаты в пару к Паредесу еще более противоречивы. Кузяев полезнее на фланге и выше в атаке, у него все очень скромно с длинными передачами. К Краневиттеру в этом сезоне много вопросов даже по обороне, исчезло его главное качество – позиционная игра. Во всех матчах, в которых аргентинец принял участие (считая контрольные), он агрессивно выдергивался, бросая стратегически важную опорную зону. Первый матч с Динамо он откровенно провалил.
Еще есть Ерохин и Оздоев. Таких полузащитников принято называть ролевиками: работа от штрафной до штрафной, подключения в атаку вторым темпом, ряд тактических персональных подзадач в каждом матче. Из плюсов таких вариантов – оба компенсируют огрехи позиционной игры и чтения игры объемом работы. Из минусов – оба допускают много брака в конструктивных передачах. Ерохин очень много фолит – в опорной зоне это недопустимо. Оздоев лучше Ерохина действует в отборе (52% успешных), меньше фолит и наигрывался на эту позицию на сборах.
Рациональных решений на замену Нобоа нет. Семак, скорее всего, сначала предпримет попытки все-таки заменить кем-то Нобоа без изменения схемы. Проще заменить исполнителя и принять издержки/риски, чем менять всю схему. После чего с высокой вероятностью придется менять схему и добавлять игрока в центре поля. Скорее всего, это будет 4-3-3.
Кто виноват в травме?
Будут много обсуждать, что после затяжного матча с "Динамо" Нобоа стоило дать отдохнуть. Никто и никогда не установит объем вины Семака в этой травме и значимость плотного графика, максимум – это можно лишь не исключать. Усталый игрок умеет повышенный риск поскользнуться или совершить другое неловкое действие.
Гадать не стоит, важнее сделать выводы. В составе "Зенита" есть игрок, чья потеря будет еще более губительной. Он тоже возрастной, тоже выполняет много рывковой работы и борьбы (что повышает риск травмы) – это Иванович. Капитан играет без замен в каждом матче, он пропустил почти все сборы из-за ЧМ и сыграл только с Интером. Берегите капитана.
Какие еще варианты?
Ситуативно, Семак может перевести Ивановича на правый фланг и использовать его как флангового диспетчера, а также его умения продвигать мяч в силовом дриблинге. С возвращением Жиркова после сентябрьского перерыва на сборные, добавится вариантов решения проблемы. Идеальный вариант все-таки – купить готового флангового защитника с хорошим первым пасом и собственным продвижением мяча. Это решит проблемы с качеством фланговых защитников и частично проблему потери Нобоа. «Зениту» в ближайшие трансферные окна в любом случае предстоит работа по усилению этой позиции – Смольникову, Анюкову и Жиркову на троих сотня лет. Это непростая задача для нового спортивного директора "Зенита", в РПЛ таких игроков необходимого качества нет, в Италии и Англии окна уже закрыты.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».
Сергею Богдановичу посчастливилось начать строить команду, имея в составе двух сильнейших глубинных диспетчеров. Один из них вносил невероятный вклад в оборону. Нобоа и с «Уралом» провел в обороне очень полезный матч, за час игры до травмы он выдал цифры по объему не уступающие тем, кто сыграл все 94 минуты. 6 подборов, 3 перехвата, 2 успешных отбора, 3 выигранных "воздуха" из 4-х, полный порядок с объемом беговой работы и успешностью борьбы. Без сильного разрушителя в центре поля, Нобоа давал необходимый баланс команде Семака при обороне. Он страховал опорную зону, фланги и идеально читал игровые ситуации на чужой половине поля. Нобоа - один из лучших в составе по подборам и перехватам на чужой половине поля.
Пара Паредес – Нобоа идеальна для выхода из под прессинга, Паредес чаще смещается к центральным защитникам для начала атак, Нобоа занимает позицию выше и умеет избавляться от опеки умным движением и дриблингом. В современном футболе такой глубинный диспетчер - большая редкость. Паредес растворяется при персональной игре по нему, Эрнани вообще откровенно паникует под давлением. В прошлом сезоне Кришито был фланговым диспетчером и иногда был эффективнее для продвижения мяча, чем Паредес (как раз те случаи, когда Паредеса закрывали персонально), теперь его тоже нет. Больше игроков с диспетчерскими функциями в составе "Зенит" не имеет.
Семаку придется менять схему
Потеряв Нобоа, Семаку, скорее всего, придется менять схему. В центре поля Паредесу необходим игрок, который так же, как Нобоа, умеет открываться между прессингующими и раскатывать атаки. Эрнани в теории подходит под оба требования, но он "плывёт" под давлением и часто обрезается в единоборствах, также хромает тайминг при расставании с мячом. В активной обороне Эрнани наиболее близкий к Нобоа игрок, как по стилю отбора, так и по объему оборонительной работы (если сравнивать статистику этих игроков по сборам и первому матчу с "Енисеем", далее Эрнани играл мало), но бразилец абсолютно провален в позиционной обороне, он вообще не чувствует зон за спиной и не читает игру. Пара Паредес-Эрнани в опорной зоне - это чистое самоубийство.
Остальные кандидаты в пару к Паредесу еще более противоречивы. Кузяев полезнее на фланге и выше в атаке, у него все очень скромно с длинными передачами. К Краневиттеру в этом сезоне много вопросов даже по обороне, исчезло его главное качество – позиционная игра. Во всех матчах, в которых аргентинец принял участие (считая контрольные), он агрессивно выдергивался, бросая стратегически важную опорную зону. Первый матч с Динамо он откровенно провалил.
Еще есть Ерохин и Оздоев. Таких полузащитников принято называть ролевиками: работа от штрафной до штрафной, подключения в атаку вторым темпом, ряд тактических персональных подзадач в каждом матче. Из плюсов таких вариантов – оба компенсируют огрехи позиционной игры и чтения игры объемом работы. Из минусов – оба допускают много брака в конструктивных передачах. Ерохин очень много фолит – в опорной зоне это недопустимо. Оздоев лучше Ерохина действует в отборе (52% успешных), меньше фолит и наигрывался на эту позицию на сборах.
Рациональных решений на замену Нобоа нет. Семак, скорее всего, сначала предпримет попытки все-таки заменить кем-то Нобоа без изменения схемы. Проще заменить исполнителя и принять издержки/риски, чем менять всю схему. После чего с высокой вероятностью придется менять схему и добавлять игрока в центре поля. Скорее всего, это будет 4-3-3.
Кто виноват в травме?
Будут много обсуждать, что после затяжного матча с "Динамо" Нобоа стоило дать отдохнуть. Никто и никогда не установит объем вины Семака в этой травме и значимость плотного графика, максимум – это можно лишь не исключать. Усталый игрок умеет повышенный риск поскользнуться или совершить другое неловкое действие.
Гадать не стоит, важнее сделать выводы. В составе "Зенита" есть игрок, чья потеря будет еще более губительной. Он тоже возрастной, тоже выполняет много рывковой работы и борьбы (что повышает риск травмы) – это Иванович. Капитан играет без замен в каждом матче, он пропустил почти все сборы из-за ЧМ и сыграл только с Интером. Берегите капитана.
Какие еще варианты?
Ситуативно, Семак может перевести Ивановича на правый фланг и использовать его как флангового диспетчера, а также его умения продвигать мяч в силовом дриблинге. С возвращением Жиркова после сентябрьского перерыва на сборные, добавится вариантов решения проблемы. Идеальный вариант все-таки – купить готового флангового защитника с хорошим первым пасом и собственным продвижением мяча. Это решит проблемы с качеством фланговых защитников и частично проблему потери Нобоа. «Зениту» в ближайшие трансферные окна в любом случае предстоит работа по усилению этой позиции – Смольникову, Анюкову и Жиркову на троих сотня лет. Это непростая задача для нового спортивного директора "Зенита", в РПЛ таких игроков необходимого качества нет, в Италии и Англии окна уже закрыты.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит».
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