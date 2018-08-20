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"Зенит" и "Краснодар" хотят приобрести у "Спартака" Кутепова

Петербургский и краснодарский клубы следят за ситуацией с защитником сборной России Ильёй Кутеповым, который ещё не сыграл за "Спартак" в текущем ни одного матча, утверждает Sport24.

«И «Краснодар» и «Зенит» хотят иметь в составе классного центрального защитника с российским паспортом. Однако дальнейшая работа по возможному трансферу будет зависеть от статуса Кутепова в «Спартаке», - сообщает источник.
Теги: Зенит Краснодар Кутепов Спартак
Сегодня, 13:04
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