Тарасов с семьей оказался на пресс-конференции Бузовой

Дмитрий Тарасов, ставший одним из самых популярных футболистов России после развода с телеведущей Ольгой Бузовой, вместе с женой Анастасией, их дочерью Миланой в коляске, своей мамой и сестрой Анастасии пришёл в ресторан «Чайка», где сегодня запланирована пресс-конференция Бузовой. Она состоится по поводу премьеры шоу "Замуж за Бузову", в рамках которого популярная певица ищет себе мужа по аналогии с шоу "Холостяк".В текущем чемпионате России Тарасов ещё не провёл за "Локомотив" ни одного матча, лишь выйдя на 15 минут в игре за Суперкубок.