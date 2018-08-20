Новости партнеров

Тарасов с семьей оказался на пресс-конференции Бузовой

Дмитрий Тарасов, ставший одним из самых популярных футболистов России после развода с телеведущей Ольгой Бузовой, вместе с женой Анастасией, их дочерью Миланой в коляске, своей мамой и сестрой Анастасии пришёл в ресторан «Чайка», где сегодня запланирована пресс-конференция Бузовой. Она состоится по поводу премьеры шоу "Замуж за Бузову", в рамках которого популярная певица ищет себе мужа по аналогии с шоу "Холостяк".

В текущем чемпионате России Тарасов ещё не провёл за "Локомотив" ни одного матча, лишь выйдя на 15 минут в игре за Суперкубок.

Super.ru
Теги: Тарасов
Сегодня, 13:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главной темой должно это быть!!! Почему не выделили жирным цветом? Не доработка, однако!!!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№5 Написал: metis Riga (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да не кому это не интересно.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: brysy москва (Сегодня, 14:39) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Ольга Бузова-Тарасова - это Женщина-Мечта для миллионов молодых парней и мужчин!
Ольга Бузова - это СУПЕР, это СКАЗКА !!!
Как повезло футболисту Д.Тарасову - он был с ней рядом!!!
Ольга Игоревна, Вы самая лучшая Женщина в Российской Федерации!!! Вы - на самой сияющей Вершине успеха!
Россия Ольге, чуть дыша, целует руки!

Это что такое сейчас было, это что-ли шутка такая? А русфутболу чего делать нечего, чтобы преподносить эту "важнейшую" новость на этом сайте?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Parshin
Ольга Бузова-Тарасова - это Женщина-Мечта для миллионов молодых парней и мужчин!
Ольга Бузова - это СУПЕР, это СКАЗКА !!!
Как повезло футболисту Д.Тарасову - он был с ней рядом!!!
Ольга Игоревна, Вы самая лучшая Женщина в Российской Федерации!!! Вы - на самой сияющей Вершине успеха!
Россия Ольге, чуть дыша, целует руки!

Толсто
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А в чем смысл присутствия Тарасова (да еще с семьей) на этом шоу? Чтобы шоу провалилось?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:07) #
  • -2
  •  (4)
online

Ольга Бузова-Тарасова - это Женщина-Мечта для миллионов молодых парней и мужчин!
Ольга Бузова - это СУПЕР, это СКАЗКА !!!
Как повезло футболисту Д.Тарасову - он был с ней рядом!!!
Ольга Игоревна, Вы самая лучшая Женщина в Российской Федерации!!! Вы - на самой сияющей Вершине успеха!
Россия Ольге, чуть дыша, целует руки!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.