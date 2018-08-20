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Сборная России и "Зенит" поздравили Юрия Жиркова с 35-летием

Обладателю Кубка УЕФА, бронзовому призёру Евро-2008, чемпиону Англии и России Юрию Жиркову сегодня исполнилось 35 лет.

С днём рождения футболиста, в данный момент восстанавливающегося от травмы, поздравили пресс-службы сборной России, за которую Юрий выступал на минувшем чемпионате мира, и "Зенита", футболистом которого сейчас является Жирков.



Теги: Зенит Сборная России Жирков
Сегодня, 14:05
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№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:48) #
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поздравляем воспитанника зенита, молодого самого игрока который клуб воспитал!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С днюхой, Юра!! 35 лет уже, а на поле так и не скажешь в принципе. Может еще 2-3 года поиграть по мне. Главное без травм. Отлично помню его выступления за ЦСКА, как он выжигал бровку. Успехов и удачи в дальнейшем, только не в играх с ЦСКА!)
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:23) #
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online

Поздравление знаменитому футболисту Сборной России !!!!!
Считается, что вторая половина "тридцатилетия" (35-39 лет) - это для полевых игроков уже абсолютный КОНЕЦ футбольной карьеры, редко кто из футболистов удерживается в Премьер-лиге в 35 лет и более... И всегда жаль, когда "тридцатилетние" (30-34 и 35-39) уходят в футбольную отставку...
Жаль, что в Европе (УЕФА) и Мире (ФИФА) нет турниров для "тридцатилетних ветеранов" (30-39 лет)! А как бы интересен был, например, Кубок Европы 30+, или Кубом Мира 30+ - для Сборных, для Клубов... Надеюсь, что со временем такие официальные европейские ( мировые) турниры будут !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
Такого человека и футболиста приятно поздравить. Здоровья, успехов в продолжении карьеры футболиста, семейного благополучия!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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