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Ахмед Муса: хотел остаться в Англии, но "Лестер" сказал, что предложение о моей продаже принято

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о переходе в "Аль-Наср" из "Лестера", которому оказался не нужен.

"Я хотел остаться в Англии, потому что годами мечтал играть там, но что можно сделать, если тебе говорят, что предложение о твоём трансфере было принято? Мне пришлось перейти туда, где мне будут рады. Многие говорили, что я уехал ради денег, но никто не подумал, что "Лестер" тоже продал меня ради денег. Трансферы происходят, только если обе стороны дают своё согласие, так было и в моём случае", — цитирует Мусу Чемпионат со ссылкой на Leadership.ng.

Ранее сообщалось, что «Лестер» получит за Мусу $ 19 млн, а в случае успешного выступления игрока за «Аль-Наср» сумма может вырасти до $ 39 млн.
Теги: Муса ЦСКА Лестер
Сегодня, 15:39
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7
(2)
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"......"Я хотел остаться в Англии, потому что годами мечтал играть там, но что можно сделать, если тебе говорят, что предложение о твоём трансфере было принято?.........."

Ты раб и никто не будет считаться с твоим "я хотел". "....... "Лестер" тоже продал меня ради денег" и этим все сказано!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:13) #
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Цитата: CSKA_Best
из поросят там вообще никого нет


Федун даже свое главное сокровище- Промеса не смог никому втюхать))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:04) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: CSKA_Best
Цитата: Кир Мяс
Жо, Хонда, Красич, Муса, Думбия, Ерошик, практически у всех из ЦСКА заиграть хоть где-то в Европе нет никакихшансов

из поросят там вообще никого нет

ща тебе скажут про видича. даже рохо припомнят, который к мясу отношение....ну хз какое имеет. но и забывают что Жо стал одним из лучших в Бразилии, Ярошик в Челси играл. Думбия тоже не терялся.Хонда играл в основе Милана. это типичная тема.как в сми.смотря как преподнести новость.вот например про Олича забывают, который покер в ЛЧ вроде в полуфинале сделал, про Вагнера забывают, который на старости лет стал вроде как лучшим бомбардиром в Турции. тот же Жо за сборную феерил (вроде в кубке южной америки)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
Жо, Хонда, Красич, Муса, Думбия, Ерошик, практически у всех из ЦСКА заиграть хоть где-то в Европе нет никакихшансов

Это говорит об уровне всего нашего футбола , не не о чем-то ущербном в ЦСКА.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
Жо, Хонда, Красич, Муса, Думбия, Ерошик, практически у всех из ЦСКА заиграть хоть где-то в Европе нет никакихшансов

из поросят там вообще никого нет
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:43) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Грамотно и своевременно избавились от балласта
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (6)

Жо, Хонда, Красич, Муса, Думбия, Ерошик, практически у всех из ЦСКА заиграть хоть где-то в Европе нет никакихшансов
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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