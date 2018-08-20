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Ари грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

КДК на ближайшем заседании изучит красную карточку форварда "Краснодара" Ари, полученную им в матче 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1).

На 90-й минуте субботней игры Сергей Лапочкин удалил бразильца. Он, раздосадованный ошибкой судьи, который секундами ранее не назначил пенальти в ворота гостей, умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 17:16
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№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На шесть матчей и при повторении лишение гражданства России!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Депортировать в бразильские пампасы. Пешком.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну ничего себе... Это ещё пожалели...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 17:52) #
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  •  (2)
online

Нам покуй пусть играет ....Краснодар хоть очки заберёт у лидеров ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ари по делу и Лапочкина прицепом...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№6 Написал: Александр Лебедев (Сегодня, 17:41) #
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  •  (5)

удалить игрока из Футбола!..Неадекватный..
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:41) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
что заслужил ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 17:34) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На полные 15 чего мелочится?)
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:28) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
это уже не первый раз,4 матча пусть отдохнет
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: love zina in a point (Сегодня, 17:25) #
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  •  (9)

Очень мало для дикаря.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:25) #
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Если учесть,что это рецидив,то должно быть 4 матча.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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