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"Арсенал" не обращался в КДК с просьбой отменить красную карточку Григалавы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил, что к ним не поступало обращение от "Арсенала" с просьбой отменить красную карточку Гии Григалавы, полученную игроков на 67-й минуте субботнего матча 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:3).

"Такое обращение к нам не поступало", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула Григорьянц
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