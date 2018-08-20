Новости партнеров

Александр Егоров: если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в жесткой форме ответил форварду "Краснодара" Ари. Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

"Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК и, возможно, комитетом по этике. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".
Теги: Егоров Ари
Сегодня, 18:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(4)
№8 Написал: imaginary (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: avnik
Цитата: imaginary
И вот это быдло рулит судейским корпусом


Руль - для серьезных людей. )))

ага, вечер в хату, начинаем заседание комитета по этике ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
И вот это быдло рулит судейским корпусом


Руль - для серьезных людей. ))) Похоже Ари влетел на повышенное внимание к своей персоне. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Его б самого в комитет по этике


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (3)

минимум 4 игры пропустит, пободался и наговорил..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: ERBULAN (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
почти по фене говорит
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это что за дичь?? persevere
это заявление главы департамента судейства и инспектирования РФС?? куда мы катимся...


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (2)

Так прямо и говорит: А этого негодяя Буратино, я на одну руку положу, второй прихлопну, мокрое место останется!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
И вот это быдло рулит судейским корпусом
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.