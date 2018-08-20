Лондонский "Арсенал" интересуется 18-летним защитником "Уфы"

"Арсенал" проявляет интерес к 18-летнему защитнику "Уфы" Игорю Дивееву, передает Mirror.Скауты лондонского клуба обратили внимание на футболиста во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время - 1:2. В финале молодой футболист забил гол.Диваев пока не выступал за "Уфу" в РПЛ.