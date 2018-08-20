Лондонский "Арсенал" интересуется 18-летним защитником "Уфы"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Ахмед Муса: хотел остаться в Англии, но "Лестер" сказал, что предложение о моей продаже принято (9)
Ахмед Муса: хотел остаться в Англии, но "Лестер" сказал, что предложение о моей продаже принято (9)
15:20
"Самая большая чушь в истории". Модрич опроверг информацию о том, что сам начал переговоры с "Интером" (1)
"Самая большая чушь в истории". Модрич опроверг информацию о том, что сам начал переговоры с "Интером" (1)
12:53
Александр Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле. Такую травму не нужно форсировать (4)
Александр Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле. Такую травму не нужно форсировать (4)
12:43
Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото) (7)
Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото) (7)
12:32
"Барселона" установила рекорд по стоимости игроков запаса: в резерве остались почти 300 миллионов евро (1)
"Барселона" установила рекорд по стоимости игроков запаса: в резерве остались почти 300 миллионов евро (1)
11:51
"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал (8)
"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал (8)
11:00
Хосеп Гвардиола: Моуринью прав, класс нельзя купить. Но не думаю, что мы проявили неуважение к "МЮ"
Хосеп Гвардиола: Моуринью прав, класс нельзя купить. Но не думаю, что мы проявили неуважение к "МЮ"
10:44
Александр Тарханов: не пойму, почему Манчини игнорировал Дзюбу. "Урал" бы поднялся высоко с таким нападающим (13)
Александр Тарханов: не пойму, почему Манчини игнорировал Дзюбу. "Урал" бы поднялся высоко с таким нападающим (13)
10:31
Александр Бубнов: "Зенит" мог забить и больше, "Урал" был не в состоянии бороться с лидером (3)
Александр Бубнов: "Зенит" мог забить и больше, "Урал" был не в состоянии бороться с лидером (3)
09:58
Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали (15)
Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали (15)
09:34
Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил
Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил
09:15
Дмитрий Аленичев: у одной команды залетело всё, у другой - ничего. Но ставит свечки в церковь не пойдём (4)
Дмитрий Аленичев: у одной команды залетело всё, у другой - ничего. Но ставит свечки в церковь не пойдём (4)
Лондонский "Арсенал" интересуется 18-летним защитником "Уфы"
"Арсенал" проявляет интерес к 18-летнему защитнику "Уфы" Игорю Дивееву, передает Mirror.
Скауты лондонского клуба обратили внимание на футболиста во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время - 1:2. В финале молодой футболист забил гол.
Диваев пока не выступал за "Уфу" в РПЛ.
Скауты лондонского клуба обратили внимание на футболиста во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время - 1:2. В финале молодой футболист забил гол.
Диваев пока не выступал за "Уфу" в РПЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.