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Лондонский "Арсенал" интересуется 18-летним защитником "Уфы"

"Арсенал" проявляет интерес к 18-летнему защитнику "Уфы" Игорю Дивееву, передает Mirror.

Скауты лондонского клуба обратили внимание на футболиста во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время - 1:2. В финале молодой футболист забил гол.

Диваев пока не выступал за "Уфу" в РПЛ.
Теги: Арсенал Уфа Трансферы
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