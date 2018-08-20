Новости партнеров

Шамиль Газизов: официальных предложений по Дивееву в "Уфу" пока не поступало

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал про интерес лондонского "Арсенала" к 18-летнему защитнику российской команды Игорю Дивееву.

"Пока без комментариев. Думаю, под этим есть основания. Он хороший футболист, мы его давно подводим к основе. Он хорошо сыграл на международном турнире COTIF. Там было много скаутов, мне звонили. Но я не знаю, кто именно им интересуется. Пока официальных предложений не было", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Уфа Арсенал
Сегодня, 18:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.