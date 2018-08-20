Сергей Лапочкин: судьи оказались крайними в ситуацией с конфликтом "Краснодара" и "Спартака"

Арбитр Сергей Лапочкин оценил свою работу в матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (0:1) и отметил, что критика его бригады может быть связана с трениями, которые в последнее время возникают между этими клубами.– Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции "Краснодара", то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними.