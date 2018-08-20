Новости партнеров

Сергей Лапочкин: судьи оказались крайними в ситуацией с конфликтом "Краснодара" и "Спартака"

Арбитр Сергей Лапочкин оценил свою работу в матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (0:1) и отметил, что критика его бригады может быть связана с трениями, которые в последнее время возникают между этими клубами.

– Как реагируете на шум в прессе, критику со стороны "Краснодара", слова Ари о том, что арбитры подсуживают московским командам?

– Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции "Краснодара", то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними.

СЭ
Теги: Лапочкин Краснодар Спартак
Сегодня, 19:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(8)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Вот кто бы вякал!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ныть после драки удел слабых, хватит позорить свой клуб. Вы по игре укатали наших в газон, спору нет, все всё видели, но забить не смогли и за это получили. Глава судейского корпуса Егоров всем всё разъяснил понятно, вопросов нет. Краснодар мог наколотить мячей на разгром, но не пошло и винить надо только себя. В итоге счет на табло, ждем следующих встреч. Повторюсь, хватит гундеть....
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все, все видели. Снова в наглую тащут свинож.опых!! Наст.ое.бало уже!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодарцы слабочки просто оказались
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Pimen Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто эти МЫ,господин Лапочкин,которые вне критики за судейство
в матче Спартак -Краснодар? Не дано Вам быть авторитетным
судьей.Не понимаете Вы разницу между буквой и духом
футбольных правил.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Gor68
А должен ли судья после игры вообще что-либо объяснять? И имеет ли право? wink

В Европейских чемпионатах судьи объясняют игрокам обоснование своего решения прямо на поле во время игры и с улыбкой на лице. И игроки слушают их и почему-то соглашаются.А после игры какой смысл что-то объяснять? Игроки и сам отойдут от эмоций все посмотрят со стороны.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
А должен ли судья после игры вообще что-либо объяснять? И имеет ли право? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.