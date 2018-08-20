Гжегож Крыховяк: рад, что у меня есть шанс играть со Смоловым (видео)

Новичок «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от встречи с болельщиками и мнением о Фёдоре Смолове, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Я всегда очень рад лично познакомиться с болельщиками, общение с ними всегда играет большое значение в жизни футболиста. Это очень приятная часть нашей футбольной жизни.– Понимал, что в основном просили автографы. Я приступил к изучению русского языка, оно мне нужен как для общения на поле, так и за его пределами, потому что я общительный человек.– «Спасибо», «Здравствуйте», «Меня зовут Гжегож». Постараюсь ускорить изучение языка.– Я хочу встретиться со своей подругой.– Я слышал о нём, в команде познакомился. Нам очень нужен такой эффективный мощный нападающий. Рад, что у меня есть шанс играть с таким коллегой на поле.