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Гжегож Крыховяк: рад, что у меня есть шанс играть со Смоловым (видео)

Новичок «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от встречи с болельщиками и мнением о Фёдоре Смолове, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Я всегда очень рад лично познакомиться с болельщиками, общение с ними всегда играет большое значение в жизни футболиста. Это очень приятная часть нашей футбольной жизни.

– Поняли что-то из того, что говорили болельщики?

– Понимал, что в основном просили автографы. Я приступил к изучению русского языка, оно мне нужен как для общения на поле, так и за его пределами, потому что я общительный человек.

– Какие фразы уже выучили?

– «Спасибо», «Здравствуйте», «Меня зовут Гжегож». Постараюсь ускорить изучение языка.

– Куда сейчас торопитесь?

– Я хочу встретиться со своей подругой.

– Что знаете о Смолове?

– Я слышал о нём, в команде познакомился. Нам очень нужен такой эффективный мощный нападающий. Рад, что у меня есть шанс играть с таким коллегой на поле.
Теги: Крыховяк Локомотив Смолов Rвидео
Сегодня, 19:24
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