На стадионе "Санкт-Петербург" прошел семинар для клубов, выступающих на аренах ЧМ-2018

Представители клубов РПЛ и ФНЛ, которые выступают на стадионах, построенных к чемпионату мира, приняли участие в семинаре по обмену опытом в организации матчей на арене "Санкт-Петербург".Встреча прошла 19 августа. "Зенит" пригласил представителей екатеринбургского "Урала" и казанского "Рубина" (оба клуба играют в РПЛ), а также саранской "Мордовии", волгоградского "Ротора", "Нижнего Новгорода" и "Сочи" (все - ФНЛ). Гости побывали на экскурсии по стадиону и узнали о ключевых аспектах организации матчей на стадионе "Санкт-Петербург"."В рамках семинара были затронуты вопросы юридических аспектов оформления концессионного соглашения о передаче стадиона "Санкт-Петербург" футбольному клубу "Зениту". Обсуждались детали и форматы приемки стадиона в управление клубом, вопросы дооснащения и эксплуатации арены, безопасности и управления зрительскими потоками, организации работы стюардов и полиции. В процессе обсуждения ключевых компонентов программы "Наследие" большое внимание было уделено вопросам коммерческой эффективности работы арен после чемпионата мира, организации системы питания на стадионах, каналах дистрибуции билетов и дополнительных сервисов для болельщиков. Также отдельно были затронуты вопросы работы с болельщиками и обеспечения заполняемости арен", - говорится в сообщении.