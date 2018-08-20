Евгений Луценко: с нетерпением ждем игры со "Спартаком" (видео)

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко прокомментировал победу над "Уфой".- Впечатления двоякие. Радостное ощущение. Первая победа в сезоне. Первый тайм провалили.- Получил мяч, остался один на один с защитником, убрал и забил гол.- Рассчитывали, что потеряют активность во втором тайме, потому что играют на два фронта.- Это же не открытие. Все знают, как он играет. Все знали, кого брали.- Нет. Не обратил внимание.- Не обращал внимания. Есть неделя для подготовки, но усиление всегда нужно.- Всю неделю будет ажиотаж. Что руководство, что болельщики будут нас готовить. Ждем с нетерпением.- Если победим, то поднимемся выше в таблице.- Нет. Но сейчас начало чемпионата и ничего не ясно.