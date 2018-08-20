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Евгений Луценко: с нетерпением ждем игры со "Спартаком" (видео)

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко прокомментировал победу над "Уфой".



- Впечатления двоякие. Радостное ощущение. Первая победа в сезоне. Первый тайм провалили.

- Помните свой гол?

- Получил мяч, остался один на один с защитником, убрал и забил гол.

- Как оцените "Уфу"?

- Рассчитывали, что потеряют активность во втором тайме, потому что играют на два фронта.

- Жоаозиньо забил гол и отдал два голевых паса. Серьезное усиление?

- Это же не открытие. Все знают, как он играет. Все знали, кого брали.

- Слышали, как болельщики кричали "Широков, где усиление"?

- Нет. Не обратил внимание.

- Тяжело играть с ограниченным составом?

- Не обращал внимания. Есть неделя для подготовки, но усиление всегда нужно.

- Какие ожидания от игры со "Спартаком"?

- Всю неделю будет ажиотаж. Что руководство, что болельщики будут нас готовить. Ждем с нетерпением.

- В прошлом сезоне "Динамо" лишило "Спартак" второго места. В этом матче порвете их?

- Если победим, то поднимемся выше в таблице.

- То есть это обычная игра?

- Нет. Но сейчас начало чемпионата и ничего не ясно.

Rusfootball.info
Теги: Динамо Уфа Rвидео
Сегодня, 22:17
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№2 Написал: fd65 (Сегодня, 22:58) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Них#я себе ......, возомнили себя с подачи счетовода, футболистами..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:53) #
  • -1
  •  (7)

Я думаю, что Спартак еще больше ждет этой игры, чтобы получить 3 очка и победить с крупным счетом в игре с аутсайдером.
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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