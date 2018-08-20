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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Луценко: с нетерпением ждем игры со "Спартаком" (видео)
Нападающий "Динамо" Евгений Луценко прокомментировал победу над "Уфой".
- Впечатления двоякие. Радостное ощущение. Первая победа в сезоне. Первый тайм провалили.
- Помните свой гол?
- Получил мяч, остался один на один с защитником, убрал и забил гол.
- Как оцените "Уфу"?
- Рассчитывали, что потеряют активность во втором тайме, потому что играют на два фронта.
- Жоаозиньо забил гол и отдал два голевых паса. Серьезное усиление?
- Это же не открытие. Все знают, как он играет. Все знали, кого брали.
- Слышали, как болельщики кричали "Широков, где усиление"?
- Нет. Не обратил внимание.
- Тяжело играть с ограниченным составом?
- Не обращал внимания. Есть неделя для подготовки, но усиление всегда нужно.
- Какие ожидания от игры со "Спартаком"?
- Всю неделю будет ажиотаж. Что руководство, что болельщики будут нас готовить. Ждем с нетерпением.
- В прошлом сезоне "Динамо" лишило "Спартак" второго места. В этом матче порвете их?
- Если победим, то поднимемся выше в таблице.
- То есть это обычная игра?
- Нет. Но сейчас начало чемпионата и ничего не ясно.
Rusfootball.info
- Впечатления двоякие. Радостное ощущение. Первая победа в сезоне. Первый тайм провалили.
- Помните свой гол?
- Получил мяч, остался один на один с защитником, убрал и забил гол.
- Как оцените "Уфу"?
- Рассчитывали, что потеряют активность во втором тайме, потому что играют на два фронта.
- Жоаозиньо забил гол и отдал два голевых паса. Серьезное усиление?
- Это же не открытие. Все знают, как он играет. Все знали, кого брали.
- Слышали, как болельщики кричали "Широков, где усиление"?
- Нет. Не обратил внимание.
- Тяжело играть с ограниченным составом?
- Не обращал внимания. Есть неделя для подготовки, но усиление всегда нужно.
- Какие ожидания от игры со "Спартаком"?
- Всю неделю будет ажиотаж. Что руководство, что болельщики будут нас готовить. Ждем с нетерпением.
- В прошлом сезоне "Динамо" лишило "Спартак" второго места. В этом матче порвете их?
- Если победим, то поднимемся выше в таблице.
- То есть это обычная игра?
- Нет. Но сейчас начало чемпионата и ничего не ясно.
Rusfootball.info
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