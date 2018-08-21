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Геннадий Орлов: Дзюба перешел в новое психологическое состояние

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в новом сезоне.

"Дзюба перешел в новое психологическое состояние. Вот есть люди, которые работают на сопротивлении. Вот Артем - такой, но при этом он раним и обидчив. Он - как ребенок. Ему необходимо ласковое слово. А Манчини устроил ему террор: просто отказался от Артема. Та же участь, кстати, постигла и Олега Шатова. А теперь Дзюба это ласковое слово получил, вспомнил, что он футболист. У Дзюбы увеличился процент точных передач, он понял, что может рисковать, обострять. Сумасшедший кураж повысил качество его игры. Почему? Думаю, он каждый день вспоминает: "Ну, я же Рамоса и Пике, чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов топтал", - цитирует Орлова "Российская газета".
Теги: Орлов Дзюба Зенит
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