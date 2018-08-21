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Александр Егоров: призываю "Краснодар" не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров призвал руководство «Краснодара» прекратить нагнетать ситуацию вокруг судейского скандала в матче со «Спартаком».



«Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведёт себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье. В футболе играют, а не дерутся. Может, кто-то перепутал футбол и октагон? Почему Ари так себя ведёт? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

Я понимаю эмоции руководителей «Краснодара» и желание защитить свой клуб, но призываю не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счёту больших претензий к нему по этой игре нет. Мы не роботы. Даже VAR — не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Напомним, ранее «Краснодар» не согласился с положительной оценкой судейства от Егорова и выложил видео моментов, взятых из системы VAR стадиона.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров призвал руководство «Краснодара» прекратить нагнетать ситуацию вокруг судейского скандала в матче со «Спартаком».

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров призвал руководство «Краснодара» прекратить нагнетать ситуацию вокруг судейского скандала в матче со «Спартаком».

Фото Александр Фёдоров, "СЭ"
Теги: Егоров Краснодар Спартак Ари
Сегодня, 08:20
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№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:55) #
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Все должно быть по закону. Ари - 5, ,Лапочкин - во втором дивизионе. Если не бросит, то пару сезонов в ФНЛ после второго.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:48) #
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online

Цитата: kuzz
Ноющий и плачущий Краснодар это что-то новое, присущее ранее зине при Плаческу

Не забудьте про Спартак.

Ой помню сколько визга была после победы Зенита над Спартаком, что судьи аж до конца чемпионата "немножко" (не явно, но в спорных ситуациях всегда были в пользу Спартака) помогали

Краснодар пошел по проверенной дороге - никто из судейского комитета не признает неправоту, но в последующих матчах Краснодар будут судить по-другому, боясь повторения истерики.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ноющий и плачущий Краснодар это что-то новое, присущее ранее зине при Плаческу
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: raiskayumov
Хватит ныть, пр.ебли и жизнь не закончилась на этом.


как правило до следующего тура. а там найдется очередной косяк и очередные сопли. Засудили...
без клубный пристрастий
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нужно искать свинью-копилку confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хватит ныть, пр.ебли и жизнь не закончилась на этом.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: D_14
Лед тронул - уже есть несущественные претензии : еще денек - и СУЩЕСТВЕННЫЕ!!!

что там тронулось ))) Егоров с первого интервью об этом говорил
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: D_14 Мытищи (Сегодня, 08:41) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Лед тронул - уже есть несущественные претензии : еще денек - и СУЩЕСТВЕННЫЕ!!!
А если кошка в темной комнате все-таки ЕСТЬ?!!! По исследованиям СКР и счетной палаты в Роскосмосе - ЕСТЬ, почему кошки не должно быть в судейском комитете и КДК РФС???
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:39) #
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online

Травму мог нанести слегка коснувшись головой? laughing

Нет, конечно КК 100%, но получить травму игрок Спартака мог лишь во время наигранного падения.

А судейство откровенно слабое, но не думаю что предвзятое. И если бы против Краснодара был не Спартак, а например Енисей, думаю судья бы не раздумывая поставил пенальти.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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