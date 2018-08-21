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Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях

Футбольный комментатор Василий Уткин объяснил, почему не считает красную карточку защитника тульского «Арсенала» Гии Григалава, полученную в игре с ЦСКА (0:3), странной, несмотря на возмущение судейством руководства клуба.

Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях


«Почему эта красная карточка странная-то? ЦСКА — это команда, которая лучше всего умеет пользоваться всем подводным и всеми регламентными лазейками. Команда, у которой с абсолютным отрывом лучшая юридическая служба, и лучшая по связям во всех отношениях — на поле, вне поля и так далее. Можно что угодно по этому поводу говорить, какой угодно смысл вкладывать, а я скажу — молодцы, раз на этом поле играют. Надо играть на всех полях, где играют.

Пенальти на Фернандесе в предыдущем туре? Да, безусловно, я же и говорю. Да, конечно. Собрались и сделали. Это ЦСКА, так всегда было, ЦСКА — за последнее время самая бьющая пенальти команда. Команда в силу известных причин почти не атакует, но тем не менее регулярно бьет пенальти. Потому что надо», — цитирует Уткина Sport24 со ссылкой на эфир «Эхо Спорт».
Теги: ЦСКА Уткин Арсенал
Сегодня, 08:56
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(6)
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sokrates
Вася Уткин, ты же, по идее, должен разбираться в футболе лучше ура-фанатов.
ЦСКА - команда использующая позиционную атаку. Они раскатывают, и в открывающееся пространство отдают пас. Соперник не успевает и нарушает правила. По такой игре естественно, что команда бьёт больше других пенальти. Как говорится "а ты не воруй
не нарушай".
Вася, чем тебя ЦСКА обидел?

Ага и нарушают на одних и тех же. Придумайте что нибудь поумнее уже.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: Fen (Сегодня, 09:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Эммм, кажется мы с Василием разные чемпионаты смотрим. Прошло 4 тура, это 32 матча, в которых было назначено 3 пенки - по 1 в пользу ЦСКА, Анжи и Оренбурга. Прямо вот разрывающая статистика, скандалы, интриги, расследования.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: Sokrates
Вася, чем тебя ЦСКА обидел?

Да его жизнь обидела по ходу. Был отличным комментатором, стал типичным "говноаналитиком", каких с достатком в нашем футболе. Поскорее бы VAR чтоли запустили, хотя и там будут трубить об околофутбольных разборках...

Если ВАР запустят, то как ваш аквалангист играть будет. За то что он сделал в игре с Енисеем его бы в Европе матчей на 6 дискванули. А в Англии освистывали бы до конца карьеры.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уася, красава laughing
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sokrates
Вася, чем тебя ЦСКА обидел?

Да его жизнь обидела по ходу. Был отличным комментатором, стал типичным "говноаналитиком", каких с достатком в нашем футболе. Поскорее бы VAR чтоли запустили, хотя и там будут трубить об околофутбольных разборках...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:35) #
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online

Вот у Васи свербит до сих пор. Всё никак не успокоится "специалист"... ))))))

Цитата: MAG554
"какие ваши доказательства"


Откуда у Васи доказательства?
Он так видит...)))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 09:22) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Вася Уткин, ты же, по идее, должен разбираться в футболе лучше ура-фанатов.
ЦСКА - команда использующая позиционную атаку. Они раскатывают, и в открывающееся пространство отдают пас. Соперник не успевает и нарушает правила. По такой игре естественно, что команда бьёт больше других пенальти. Как говорится "а ты не воруй
не нарушай".
Вася, чем тебя ЦСКА обидел?
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
обычный треп
сразу на языке фраза из фильма "какие ваши доказательства"
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:14) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А теперь тоже самое, только на злобу дня, а ЦСКА был в третьем туре..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 09:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Команда, у которой с абсолютным отрывом лучшая юридическая служба, и лучшая по связям во всех отношениях — на поле, вне поля и так далее.
satisfied Служба действительно хорошая.но с наркошей промашка вышла. Надо было бы его на хороший штраф посадить,а вместо этого отмазывали-отмазывали .а он в благодарность жопой повернулся и ускакал к свиньям,неблагодарный.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ГВК пока ещё никто не отменял Увася, харьковский знает по каким дверям можно ножкой стукнуть
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 09:05) #
  • -2
  •  (2)

Вася, отстань!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:03) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Гинера щупальца длинные....на один меньше только стало


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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