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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях
Футбольный комментатор Василий Уткин объяснил, почему не считает красную карточку защитника тульского «Арсенала» Гии Григалава, полученную в игре с ЦСКА (0:3), странной, несмотря на возмущение судейством руководства клуба.
«Почему эта красная карточка странная-то? ЦСКА — это команда, которая лучше всего умеет пользоваться всем подводным и всеми регламентными лазейками. Команда, у которой с абсолютным отрывом лучшая юридическая служба, и лучшая по связям во всех отношениях — на поле, вне поля и так далее. Можно что угодно по этому поводу говорить, какой угодно смысл вкладывать, а я скажу — молодцы, раз на этом поле играют. Надо играть на всех полях, где играют.
Пенальти на Фернандесе в предыдущем туре? Да, безусловно, я же и говорю. Да, конечно. Собрались и сделали. Это ЦСКА, так всегда было, ЦСКА — за последнее время самая бьющая пенальти команда. Команда в силу известных причин почти не атакует, но тем не менее регулярно бьет пенальти. Потому что надо», — цитирует Уткина Sport24 со ссылкой на эфир «Эхо Спорт».
«Почему эта красная карточка странная-то? ЦСКА — это команда, которая лучше всего умеет пользоваться всем подводным и всеми регламентными лазейками. Команда, у которой с абсолютным отрывом лучшая юридическая служба, и лучшая по связям во всех отношениях — на поле, вне поля и так далее. Можно что угодно по этому поводу говорить, какой угодно смысл вкладывать, а я скажу — молодцы, раз на этом поле играют. Надо играть на всех полях, где играют.
Пенальти на Фернандесе в предыдущем туре? Да, безусловно, я же и говорю. Да, конечно. Собрались и сделали. Это ЦСКА, так всегда было, ЦСКА — за последнее время самая бьющая пенальти команда. Команда в силу известных причин почти не атакует, но тем не менее регулярно бьет пенальти. Потому что надо», — цитирует Уткина Sport24 со ссылкой на эфир «Эхо Спорт».
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