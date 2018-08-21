Новости партнеров

Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о старте "Ростова" Валерия Карпина.



- Сильно начал чемпионат "Ростов", разгромивший "Енисей". Такой старт команды Валерия Карпина - сюрприз?

- Во-первых, Карпин многое доказал в "Спартаке". Если бы он еще подправил кое-что у себя в голове, то начал бы добиваться успехов значительно раньше. Что касается вчерашней игры, она не показательна. "Енисей" - хорошая команда, она себя еще проявит. Там хорошие игроки.

- Так Карпин уже подправил у себя в голове то, о чем вы говорили?

- Да подождите. Вот закончится чемпионат, и тогда ответим на этот вопрос, - цитирует Орлова Российская Газета.

Фото: 161.ru
Теги: Карпин Орлов Ростов
Сегодня, 09:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Оракул хренов
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:52) #
  • -2
  •  (2)

Госпади. Одна кукушка из глухой деревни поправляет голову другой. ..
Ишь виль


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
если бы Орлов подправил бы кое-что себе в голове, он бы не болел за зеньку.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.