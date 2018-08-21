Новости партнеров

Фёдор Смолов: можно сказать, что планы выступать в Европе ещё в силе

Новичок «Локомотива» Фёдор Смолов не исключил, что в будущем всё же сможет уехать играть в европейский топ-чемпионат.



- Я рад оказаться в «Локомотиве», и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживём — увидим.

- То есть планы выступать в Европе ещё в силе?

- Можно и так сказать, — цитирует Смолова «Чемпионат».
Сегодня, 09:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Иван Павленко (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- https://nnna.ru/mblog
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (0)
online

ну вот будет 6 матчей в лиги чемпионов,где до чужих ворот несколько раз дойдет мяч в каждой игре,борись Федор,покажи себя.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну через пару лет поедет доигрывать в Прибалтику, Европа же


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (0)
online

laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.