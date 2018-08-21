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Геннадий Орлов: "Зенит" - чемпион? Сейчас даже неприлично об этом рассуждать

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об успешном старте "Зенита", но отказался говорить о чемпионских перспективах команды.



- Геннадий Сергеевич, четыре победы на старте! "Зенит" - чемпион?

- Да ну что вы. Рано об этом говорить. Новая команда, новый тренер. Игра еще ищется. Не было пока встреч со "Спартаком", с "Локомотивом", с ЦСКА. Даже неприлично про чемпионство сейчас рассуждать.

- С чем все-таки связываете такой сильный старт команды?

- Видно, что тренер поменялся, и поменялось отношение к игрокам. Причем радует, что не только к своим: посмотрите, как заиграл Дриусси, как сейчас выглядит Паредес. Семак нашел с ними общий язык. Знаете, у бывших игроков, которые становятся тренерами, есть один недостаток: они могут начать вести себя со своими футболистами по-панибратски. Но у Семака есть реноме: он уважаем. И эта харизма дает результат: команда играет и за него. Сергей очень сдержан. У него нет вот этих вот нарциссовских историй, которые бывают у некоторых тренеров - экс-футболистов. Их гордыня мешает им развивать им свой талант. У Семака, несмотря на то, что он пятикратный чемпион страны, абсолютно нет замашек на вот это вот псевдолидерство. Семак - человек-справедливость. Я точно знаю, что он говорит игрокам только то, что действительно думает. У него нет любимчиков. Он сам все это прошел и знает, как опасно кого-то в команде выделять. Сейчас "Зенит" - одно целое.

- Между тем, Семак сказал, что команде требуется усиление.

- Конечно. Усиление необходимо на позицию центрального защитника, полузащитника, да и от нападающего отказываться не надо, - цитирует Орлова "РГ".
Сегодня, 10:45
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№25 Написал: нетрал (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
с такими вопросами журналюги ставят себя же в глупое положение ...за 2 тура до конца бывает не знаешь! измельчали бумагомаратели .....ЭГЕ мать его!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№24 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Не думаю,что Зенит фаворит.
Скорее Спартак. Без подколов.
Состав у Спартака точнее не слабее+есть опыт победы в чемпионате.
Ну и не будем забывать,что у Зенита 3 ведущих игрока травмированы.(Нобоа,Кокорин,Мамана)


Ну так то что Спартак в прошлом сезоне не стал чемпионом,кто-то вспоминал что у нас по 10-12 игроков были на травме почти весь сезон?А вы почему -то написали про своих.Зобнин и Джикия,два ключевых игрока,сломались на весь сезон и ещё кто-то там говорил-писал,что Спартак провалил чемпионат.Так что не надо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№23 Написал: теремок Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот опять начинается, каждый раз когда Зениту удается нормальный старт начинаются такие разговоры, а потом все накрывается медным тазом, как специально, что бы сглазить, что бы игроки расслабились и т.п.
Зениту очень часто удается нормально стартовать, но это ничего не сулит, и уж тем более не гарантирует. Расслабьтесь, радуемся тому, что есть, а как оно там дальше будет покажет время.
Хорошо если Дзюба прав и появляется команда, где каждый переживает за общий результат и за своего партнера, а не готов свою задницу прикрыть кем угодно и как угодно, лишь бы дали зарплату и стрелки не переводит постоянно когда что то не получается.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Зенит - Чемпион - прекрасно!


Константин, фу, фу на Вас, ну, как так можно ?
Вы взрослый человек, обладатель внуков, а постите такую вот мерзейшую гадость..
Вот это ведь дети могут же прочитать..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:04) #
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Цитата: Пивовед
- После того, как вы и подобные вам стали жадно лапать своими сальными ручонками этот многострадальный кубок, КУЕФА было решено переформатировать, перезагрузить и даже переназвать, чтоб памяти о вас даже не осталось".

и мило улыбнулась.

Ну женщина конечно стеснялась сэр. Такое пятно на репутации. И тем не менее она оставила шанс. А эти черным неграм нет ни одного шанса .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Она косо посмотрела на обладателя КУЕФА и СуперКуефа.
- Иди ты в свою свинарню полуебок сраный.


- После того, как вы и подобные вам стали слюняво лапать своими сальными ручонками этот многострадальный кубок, - КУЕФА было решено переформатировать, перезагрузить и даже переназвать, чтоб памяти о вас даже не осталось".

и мило улыбнулась.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№19 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не думаю,что Зенит фаворит.
Скорее Спартак. Без подколов.
Состав у Спартака точнее не слабее+есть опыт победы в чемпионате.
Ну и не будем забывать,что у Зенита 3 ведущих игрока травмированы.(Нобоа,Кокорин,Мамана)


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:34) #
  • -5
  •  (9)

Глупо сейчас силу мерить силу всеми заслугами за историю, логично учитывать показатели последних 5-10 ле

Полуебок спросил королеву- что Вам важнее? Королева сказала- полуебок, ты меня утомил. Она косо посмотрела на обладателя КУЕФА и СуперКуефа. Иди ты в свою свинарню полуебок сраный... Как Вас звать Мистер? Кот склонил голову слегка- Кот я. Обладатель некоторых трофеев. Кофе или пиво? - Пиво, Мисс.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: Parshin (Сегодня, 11:25) #
  • 0
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Футбольный ЧЕмпион, как и ЧЕловек, рождается после 9 месяцев борьбы за жизнь,
а 4 тура - это как 4 недели "беременности", рано еще что-то говорить, если только порассуждать о "пиявочке" ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:24) #
  • -3
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Цитата: Sergeevich
А то мы и Црвену Звезду будем считать грандом европейского футбола, как победителя Кубка Чемпионов 1991.

Грандом или нет, но факт в её истории есть. А полуебки и полуфиналисты в истории как-то мимолетом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№15 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:19) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: sheluch
Цитата: Sergeevich
Спартаку по общепринятому плану (раз в 16 лет) до своего следующего чемпионтсва еще 15 лет

Наши 16 лет просто меркнут на фоне ваших рекордов - 60 лет и 23 года без побед. Хотя вы свою историю помните только с 2007 г. Очень удобно...

Прошлое надо уважать, но не жить им.

Я в принципе не согласен с тем что Спартак (а в последствии и Зенит) начали звездочки "рисовать" на эмблеме учитывая чемпионства СССР - там другой турнир был.

Глупо сейчас силу мерить силу всеми заслугами за историю, логично учитывать показатели последних 5-10 лет.
А то мы и Црвену Звезду будем считать грандом европейского футбола, как победителя Кубка Чемпионов 1991.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:18) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит - Чемпион - прекрасно!
вот если бы спортак - чимпион, то было б неприлчно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: spiri (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
с потерей Нобоа задача заметно усложняется.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№12 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Спартаку по общепринятому плану (раз в 16 лет) до своего следующего чемпионтсва еще 15 лет

Наши 16 лет просто меркнут на фоне ваших рекордов - 60 лет и 23 года без побед. Хотя вы свою историю помните только с 2007 г. Очень удобно...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то зенит чемпион!
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В прошлом сезоне заявляли после 5 туров, ну и...? Еле-еле Рубин прошли, с Уфой может проще будет, они хотя-бы не стоят, бегут в куда-то, да и команда Семаку не чужая... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Ssakoll2
Я вот не понимаю таких тупых журналистов, которые задают подобные вопросы после четырёх игр. Чувство, что они в спорте вообще ничего не понимают.

ну им же нужно что то говорить,а тут каждый год одно и тоже,но ведь может повториться как в прошлом году,и волна этих же людей смоет Семака.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:00) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Я вот не понимаю таких тупых журналистов, которые задают подобные вопросы после четырёх игр. Чувство, что они в спорте вообще ничего не понимают.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:00) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Sergeevich,
главное не побить ваш рекорд без чемпионств.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (4)

А очки то каковы, господа! Словно обезъяна нашла своё щастье.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (16)

капля никотина,
К.А.,
Спартаку по общепринятому плану (раз в 16 лет) до своего следующего чемпионтсва еще 15 лет blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (12)
online

Ну, учитывая, как лыжников и поросят тащят, то рассуждать даже глупо.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: паровоз (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
неприлично даже сомневаться в этом laughing
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:50) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
да и вообще словосочетание «зинит-чимпион» это издевка над порядочностью и футболом в целом.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:49) #
  • -6
  •  (16)

Что обсуждать, если уже все обьявили???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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