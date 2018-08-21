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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: "Зенит" - чемпион? Сейчас даже неприлично об этом рассуждать
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об успешном старте "Зенита", но отказался говорить о чемпионских перспективах команды.
- Геннадий Сергеевич, четыре победы на старте! "Зенит" - чемпион?
- Да ну что вы. Рано об этом говорить. Новая команда, новый тренер. Игра еще ищется. Не было пока встреч со "Спартаком", с "Локомотивом", с ЦСКА. Даже неприлично про чемпионство сейчас рассуждать.
- С чем все-таки связываете такой сильный старт команды?
- Видно, что тренер поменялся, и поменялось отношение к игрокам. Причем радует, что не только к своим: посмотрите, как заиграл Дриусси, как сейчас выглядит Паредес. Семак нашел с ними общий язык. Знаете, у бывших игроков, которые становятся тренерами, есть один недостаток: они могут начать вести себя со своими футболистами по-панибратски. Но у Семака есть реноме: он уважаем. И эта харизма дает результат: команда играет и за него. Сергей очень сдержан. У него нет вот этих вот нарциссовских историй, которые бывают у некоторых тренеров - экс-футболистов. Их гордыня мешает им развивать им свой талант. У Семака, несмотря на то, что он пятикратный чемпион страны, абсолютно нет замашек на вот это вот псевдолидерство. Семак - человек-справедливость. Я точно знаю, что он говорит игрокам только то, что действительно думает. У него нет любимчиков. Он сам все это прошел и знает, как опасно кого-то в команде выделять. Сейчас "Зенит" - одно целое.
- Между тем, Семак сказал, что команде требуется усиление.
- Конечно. Усиление необходимо на позицию центрального защитника, полузащитника, да и от нападающего отказываться не надо, - цитирует Орлова "РГ".
- Геннадий Сергеевич, четыре победы на старте! "Зенит" - чемпион?
- Да ну что вы. Рано об этом говорить. Новая команда, новый тренер. Игра еще ищется. Не было пока встреч со "Спартаком", с "Локомотивом", с ЦСКА. Даже неприлично про чемпионство сейчас рассуждать.
- С чем все-таки связываете такой сильный старт команды?
- Видно, что тренер поменялся, и поменялось отношение к игрокам. Причем радует, что не только к своим: посмотрите, как заиграл Дриусси, как сейчас выглядит Паредес. Семак нашел с ними общий язык. Знаете, у бывших игроков, которые становятся тренерами, есть один недостаток: они могут начать вести себя со своими футболистами по-панибратски. Но у Семака есть реноме: он уважаем. И эта харизма дает результат: команда играет и за него. Сергей очень сдержан. У него нет вот этих вот нарциссовских историй, которые бывают у некоторых тренеров - экс-футболистов. Их гордыня мешает им развивать им свой талант. У Семака, несмотря на то, что он пятикратный чемпион страны, абсолютно нет замашек на вот это вот псевдолидерство. Семак - человек-справедливость. Я точно знаю, что он говорит игрокам только то, что действительно думает. У него нет любимчиков. Он сам все это прошел и знает, как опасно кого-то в команде выделять. Сейчас "Зенит" - одно целое.
- Между тем, Семак сказал, что команде требуется усиление.
- Конечно. Усиление необходимо на позицию центрального защитника, полузащитника, да и от нападающего отказываться не надо, - цитирует Орлова "РГ".
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