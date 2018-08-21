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Ростовское трио, "армейские" балканцы, спартаковские гладиаторы: сборная 4-го тура РПЛ
"Оренбург", ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Ростов" и "Локомотив" одержали в самом интересном туре сезона победы, но игрокам одной из этих команд не нашлось места в сборной тура по версии Rusfootball.info. Какой именно - узнаете из нашего материала.
Евгений Фролов, "Оренбург"
Допустив грубую ошибку в первом туре, вратарь "Оренбурга" начал играть так, что уже третий раз подряд попадает в нашу символическую команду. В матче с "Анжи" Фролов пропустил, но в скором времени взял пенальти - уже второй за этот сезон. Благодаря действиям вратаря "Оренбург" не пропустил второй, выстоял в самый непростой момент встречи, а после перерыва забил три и добился третьей подряд победы.
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
Левый защитник южан провел хороший рабочий матч на своем фланге. Кроме того, отметился голевой передачей, позволившей "Ростову" разгромить "Енисей" с более крупным счетом. Нельзя сказать, что игру, которую показывал защитник, стоит назвать выдающейся, но слабые выступления конкурентов, связанных с обороной и левым флангом, позволяют Скопинцеву считаться лучшим.
Самюэль Жиго, "Спартак"
Москвичи победили в центральной встрече тура, а центральный защитник "красно-белых" - в очередной раз - стал на поле одним из лучших. Француз не только провел качественную игру, но и вовремя спровоцировал Ари, получившего за свои психи красную карточку.
Адесойе Ойеволе, "Оренбург"
Надо признать, что в моменте с пропущенным голом, все три защитника "Оренбурга" сыграли не лучшим образом, но, если брать в расчет остальное, Адесойе провел качественный матч. Несмотря на то, что "Анжи" атаковал совсем редко и вяло после перерыва, такие моменты случались и здесь оборона гостей действовала уже гораздо надежнее. Помимо этого, на свой счет Ойеволе запил голевую передачу, после которой был оформлен победный мяч "Оренбурга".
Жоаозиньо, "Динамо"
Москвичи наконец-то победили. Получилось это, по большому счету, лишь благодаря Жоаозиньо, который принял участие во всех трех забитых мячах. На Панченко и Луценко он сделал голевые передачи, после чего решил забить сам. Безусловно, один из самых полезных футболистов в этом туре.
Никола Влашич, ЦСКА
"Армейцы" разгромили дома "Арсенал", а сам Влашич дебютировал за "красно-синих". Первая игра для хорвата получилась отличной. Он начал первую голевую атаку, сделал передачу, после которой был удален Григалава, да и вообще сделал много полезного для партнеров - обострял, отлично двигался с мячом и держал его, качественно действовал в отборе.
Кристиян Бистрович, ЦСКА
Второй "армейский" хорват в нашем списке. Бистрович забил первый мяч за ЦСКА и традиционно был очень полезен - Кристиан вообще быстро прогрессирует в московской команде. С такими темпе уже в следующем сезоне он вполне может стать одним из лидеров ЦСКА.
Себастьян Дриусси, "Зенит"
Аргентницев, приехавший в Петербург в прошлом году, уже успели невзлюбить как футболистов, не нужных команде, только тянущих ее вниз своими зарплатами, но на этих выходных Дриусси показал, что он вполне еще пригодится Семаку. На счету аргентинца два забитых гола и одна результативная передача - игру полузащитник Санкт-Петербурга провел более чем качественную.
Алексей Ионов, "Ростов"
Один из главных творцов разгрома дончанами "Енисея". Россиянин оформил третий гол своей команды, но что имеет еще более ощутимую ценность - Алексей отдал голевой пас, после которого Сигударсон забил первый мяч в игре.
Зе Луиш, "Спартак"
Если бы не плохая реализация, Зе Луиш давно гремел в каком-нибудь топовом чемпионате и вспоминал о России как о страшном сне. Но Бонифаций, как его называют болельщики, забивает далеко не всегда, транжирит уйму моментов, несмотря на свою отличную игру головой. На этот раз - ему больше одного не понадобилось. Зе Луиш вышел на замену в концовке против "Краснодара" и одним движением головы сделал итоговый результат.
Бьорн Сигурдарсон, "Ростов"
Исландский нападающий оформил дубль в игре против разгромленного "Енисея". При этом мячи, которые забивал скандинавский форвард были первыми в матче, то есть самыми важными и тяжелыми.
Тренер: Виктор Гончаренко, ЦСКА
Перед матчем с "Арсеналом" наставник остался ещё и без Набабкина, но это не помешало "армейцам" разнести "Арсенал". Состав пополнил только Влашич, но игра ЦСКА изменилась до неузнаваемости: красно-синие доминировали весь матч, и дело тут не в удалении Григалавы.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Евгений Фролов, "Оренбург"
Допустив грубую ошибку в первом туре, вратарь "Оренбурга" начал играть так, что уже третий раз подряд попадает в нашу символическую команду. В матче с "Анжи" Фролов пропустил, но в скором времени взял пенальти - уже второй за этот сезон. Благодаря действиям вратаря "Оренбург" не пропустил второй, выстоял в самый непростой момент встречи, а после перерыва забил три и добился третьей подряд победы.
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
Левый защитник южан провел хороший рабочий матч на своем фланге. Кроме того, отметился голевой передачей, позволившей "Ростову" разгромить "Енисей" с более крупным счетом. Нельзя сказать, что игру, которую показывал защитник, стоит назвать выдающейся, но слабые выступления конкурентов, связанных с обороной и левым флангом, позволяют Скопинцеву считаться лучшим.
Самюэль Жиго, "Спартак"
Москвичи победили в центральной встрече тура, а центральный защитник "красно-белых" - в очередной раз - стал на поле одним из лучших. Француз не только провел качественную игру, но и вовремя спровоцировал Ари, получившего за свои психи красную карточку.
Адесойе Ойеволе, "Оренбург"
Надо признать, что в моменте с пропущенным голом, все три защитника "Оренбурга" сыграли не лучшим образом, но, если брать в расчет остальное, Адесойе провел качественный матч. Несмотря на то, что "Анжи" атаковал совсем редко и вяло после перерыва, такие моменты случались и здесь оборона гостей действовала уже гораздо надежнее. Помимо этого, на свой счет Ойеволе запил голевую передачу, после которой был оформлен победный мяч "Оренбурга".
Жоаозиньо, "Динамо"
Москвичи наконец-то победили. Получилось это, по большому счету, лишь благодаря Жоаозиньо, который принял участие во всех трех забитых мячах. На Панченко и Луценко он сделал голевые передачи, после чего решил забить сам. Безусловно, один из самых полезных футболистов в этом туре.
Никола Влашич, ЦСКА
"Армейцы" разгромили дома "Арсенал", а сам Влашич дебютировал за "красно-синих". Первая игра для хорвата получилась отличной. Он начал первую голевую атаку, сделал передачу, после которой был удален Григалава, да и вообще сделал много полезного для партнеров - обострял, отлично двигался с мячом и держал его, качественно действовал в отборе.
Кристиян Бистрович, ЦСКА
Второй "армейский" хорват в нашем списке. Бистрович забил первый мяч за ЦСКА и традиционно был очень полезен - Кристиан вообще быстро прогрессирует в московской команде. С такими темпе уже в следующем сезоне он вполне может стать одним из лидеров ЦСКА.
Себастьян Дриусси, "Зенит"
Аргентницев, приехавший в Петербург в прошлом году, уже успели невзлюбить как футболистов, не нужных команде, только тянущих ее вниз своими зарплатами, но на этих выходных Дриусси показал, что он вполне еще пригодится Семаку. На счету аргентинца два забитых гола и одна результативная передача - игру полузащитник Санкт-Петербурга провел более чем качественную.
Алексей Ионов, "Ростов"
Один из главных творцов разгрома дончанами "Енисея". Россиянин оформил третий гол своей команды, но что имеет еще более ощутимую ценность - Алексей отдал голевой пас, после которого Сигударсон забил первый мяч в игре.
Зе Луиш, "Спартак"
Если бы не плохая реализация, Зе Луиш давно гремел в каком-нибудь топовом чемпионате и вспоминал о России как о страшном сне. Но Бонифаций, как его называют болельщики, забивает далеко не всегда, транжирит уйму моментов, несмотря на свою отличную игру головой. На этот раз - ему больше одного не понадобилось. Зе Луиш вышел на замену в концовке против "Краснодара" и одним движением головы сделал итоговый результат.
Бьорн Сигурдарсон, "Ростов"
Исландский нападающий оформил дубль в игре против разгромленного "Енисея". При этом мячи, которые забивал скандинавский форвард были первыми в матче, то есть самыми важными и тяжелыми.
Тренер: Виктор Гончаренко, ЦСКА
Перед матчем с "Арсеналом" наставник остался ещё и без Набабкина, но это не помешало "армейцам" разнести "Арсенал". Состав пополнил только Влашич, но игра ЦСКА изменилась до неузнаваемости: красно-синие доминировали весь матч, и дело тут не в удалении Григалавы.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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