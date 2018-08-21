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Сергей Паршивлюк: ЦСКА - единственная команда, в которую никогда не перейду

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о своём отношении к принципиальному сопернику "Спартака", воспитанником которого он является.

- В клубной карьере вы забили шесть мячей. Два - в ворота ЦСКА. Это ваша любимая команда?

- Если в кавычках, то да. Для меня ЦСКА с детства - главный раздражитель. Так было на школьном уровне, и вот теперь на взрослом. Два моих гола в их ворота я навсегда запомню.

- У вас и сейчас особый настрой на армейцев?

- Опять же, для меня с детства игра с ЦСКА - самая важная. В школе, в первенстве Москвы, в Премьер-лиге - это всегда были битвы.



- Какие матчи с ЦСКА запомнились больше всего?

- Первый - когда мы выиграли 1:0 в "Лужниках", забил Баженов. Мы впервые за семь лет их победили. Второй - в 2009 году, когда Алекс сделал дубль, и вы обыграли их 2:1. Третий - в 2013 году. Мы разгромили ЦСКА 3:0, я забил один из мячей. Ну и теперь еще четвертый матч добавился с "Ростовом".

- Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

- Нет. Это невозможно. ЦСКА - единственная команда, в которую я никогда не перейду, - приводит слова Паршивлюка "РГ".

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Теги: Паршивлюк Спартак ЦСКА
Сегодня, 11:49
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17
(6)
№17 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
- Какие матчи с ЦСКА запомнились больше всего?

- Первый - когда мы выиграли 1:0 в "Лужниках", забил Баженов. Мы впервые за семь лет их победили. Второй - в 2009 году, когда Алекс сделал дубль, и вы обыграли их 2:1. Третий - в 2013 году. Мы разгромили ЦСКА 3:0, я забил один из мячей.

А чего не вспомнил матч, когда пенальти в ворота ЦСКА организовал своим нырком? Тоже ведь "выиграли".


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№16 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а какое отношение гинеровская цска имеет к Армии, Министерству обороны и Вооружённым силам ?


А какое отношение имеет ваш федунский свинарник к народу?


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№15 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Думаю что в Реал, Барселону, Ювентус и другие сильные клубы его тоже никогда не возьмут

красиво подложил свой клубишко в ряд топов


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№14 Написал: EMDM (Сегодня, 12:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вряд ли наступит такой момент, когда Паршивлюк будет нужен ЦСКА ))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
паршивлюк, веселый такой...
пусть лучше смотрит,чтобы с Ростова не выпи..ли,через пол годика.
Мало ли что.А он всё о трансферах..
Забыл как в Каспийске на базе сидел без семьи? "Жить тут с ребенком невозможно практически,школа..проблемы".
А то уже начал глазами рыскать.."туда перейду,туда не перейду.."
Совсем народ пооборзел...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
чего так возбудились конявые. совсем недавно ваш молодой (не помню фамилии) в таком же духе выражался.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Schweinsteiger
точно, у вас же есть набабкин

Ага. Ваш, кстати, воспитанник. И самый непутёвый наш защитник. laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: Valar (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Думаю что в Реал, Барселону, Ювентус и другие сильные клубы его тоже никогда не возьмут :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (6)

пля, можно подумать, что этих поросят в ЦСКА кто-то позовет


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№8 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:19) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Ну пока что он в Ростове на Валерином кую крутится.

в таком случае весь цкг с картохой в анале перемещается


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Кто ЦСКА ("Красную Армию") боится и не любит, тот в Армии не служил...!


а какое отношение гинеровская цска имеет к Армии, Министерству обороны и Вооружённым силам ?

и какое отношение к реальной службе в Армии имел насильственный сбор в цска *по повестке* лучших спортсменов страны (СССР и России) из всех спортобществ и клубов под видом призыва в армию?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: vladimirsb
Еще обязательно скажи, что никогда не перейдешь в Барселону и Реал!!! В ЦСКА тебя даже охранником не возьмутsmile


да не п3ди..
не важно. почему он ушёл из Спартака..
Паршивлюк всё тот же толковый игрок , с головой и видением поля, футболёр, имеющий силы помочь любой команде, - просто крутит вас на кую.

Ну пока что он в Ростове на Валерином кую крутится.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Еще обязательно скажи, что никогда не перейдешь в Барселону и Реал!!! В ЦСКА тебя даже охранником не возьмутsmile


да не п3ди..
не важно. почему он ушёл из Спартака..
Паршивлюк всё тот же толковый игрок , с головой и видением поля, футболёр, имеющий силы помочь любой команде, - просто крутит вас на кую.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (8)

Кто ЦСКА ("Красную Армию") боится и не любит, тот в Армии не служил...!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Тюлени нам не нужны!

точно, у вас же есть набабкин


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:59) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Еще обязательно скажи, что никогда не перейдешь в Барселону и Реал!!! В ЦСКА тебя даже охранником не возьмутsmile
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:55) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Тюлени нам не нужны!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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