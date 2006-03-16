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Жена Кокорина: Дзюба увёл у меня мужа (фото)

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова, отвечая в своём Инстаграме на вопросы подписчиков, пошутила над отношениями своего супруга и его партнёра по команде Артёма Дзюбы. Ранее Кокорин и Дзюба массово выкладывали картинки, где прифотошопили свои лица к мемам и фотографиям влюблённых пар.



- Почему так мало совместных фото с Сашей? По-моему, он чаще с Артёмом появляется... Серьёзно... - спросила одна из подписчиц Дарью.

- Увёл, ответила жена Кокорина в сторис.

Жена Кокорина: Дзюба увёл у меня мужа (фото)
Теги: Кокорин Дзюба Фото
Сегодня, 13:00
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9
(3)
№9 Написал: Adam Abdulganiev (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«МЮ»
п***ки что ли
Регистрация: 28.10.2015 [жалоба]
№8 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 14:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
прям футбольные новости...


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
300 спартанцев? хотя куда нынешним об этом знать!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: следующий (Сегодня, 14:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Мамаев, Кокорин.
Вот теперь и Дзюба. Я слышал что это заразно.
Но теперь понятно почему Дзюба расцвел.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ох уж эти гомосеки...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался!Дзюба же король!!!!!
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:15) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
пи3дец новость...лучше напишите про то как бомбит у бомжеишаков на счет "предвзятого" судейства Спартака в краснодаре.полезнее для сайта будет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
мамаев расцарапает шлюбе лицо при встрече


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:08) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Это что, бл@@ть, современные новости?
Наконец-то выросли люди, взращенные соцсетями и дорвались до новостей.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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