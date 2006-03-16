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"Ростов" собирается продавать футболки в ковровой расцветке за 2500 (фото)

Ростовский клуб уцепился за историю со ставшим мемом ковром и не только постелил его на базе, но и намеревается выпустить футболки в ковровом дизайне.

Официальная страница "Ростова" ВК утверждает, что в личных сообщениях группы можно сделать предзаказ формы. Стоимость четвёртого комплекта игровой формы команды составит 2500 рублей.

Теги: Ростов Фото
Сегодня, 13:57
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№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:43) #
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online

Спорная идея. На ковриках обычно обувь вытирают. Вдруг и соперники о "Ростов" бутсы начнут вытирать. А ростовчанам это надо?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что так педалируют эту тему с коврами?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:09) #
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Может там все вместе с Карпом мусульманами стали, памятуя успехи Бердыева.
Будут намаз совершать. Очень удобно.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Ростов»
Чесайнаг,
не мешай нам развлекаться!
КОВЁР..это для ростовчан -СКРЕПА.
тут с покон веку казаки с походов привозили ковры...

Это "ростовское", поэтому не парься и не гунди.
Через пару туров еще че нить придумают!
Это вы там в Сочи-утомленные солнцем.а у нас ЖАРА..и мы кипим..нах..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 14:47) #
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online

Не пойму что за история с этим ковром?На каждом углу о нем говорят,теперь в каждом туалете его вешать будут и молиттся на него?Я представояю,если б в тот вечер Ростов не у Енисея,а у ЦСКА,или Зенита б выиграл - то весь город бы им застелили.Не удивлюсь,если памятник захотят поставить,а в Ростове разработают новый туристический маршрут,или как Ленина показыввли всем желающим,но за бабки
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: ffora russia (Сегодня, 14:44) #
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да это схема игры Карпина- по флангам, по флангам , а в середине жопа
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
ух... помню в детстве такой мамка в туалете постилила


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:13) #
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online

Андрей Сороков,
laughing
По фото видно как работает этот метод)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
На футболке нужно еще разместить сказочные персонажи, только их и не хватает.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:59) #
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online

Не рано ли радуются?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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