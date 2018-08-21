Александр Егоров: безмерно уважаю Галицкого, между нами нет никакого негатива

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (12)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (12)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
09:30
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (15)
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (15)
09:10
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (13)
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (13)
08:56
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (27)
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (27)
08:35
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
08:20
Александр Егоров: призываю "Краснодар" не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет (19)
Александр Егоров: призываю "Краснодар" не искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет (19)
Вчера, 23:56
Александр Максименко: мне по силам быть основным вратарем "Спартака", это мой уровень (12)
Александр Максименко: мне по силам быть основным вратарем "Спартака", это мой уровень (12)
Вчера, 23:38
Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Вчера, 23:18
Александр Головин начал учить французский язык
Александр Головин начал учить французский язык
Вчера, 23:11
СМИ: модель обвинила игрока АПЛ в изнасиловании (5)
СМИ: модель обвинила игрока АПЛ в изнасиловании (5)
Вчера, 22:17
Евгений Луценко: с нетерпением ждем игры со "Спартаком" (видео) (6)
Евгений Луценко: с нетерпением ждем игры со "Спартаком" (видео) (6)
Вчера, 22:01
Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ" (6)
Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ" (6)
Вчера, 21:56
Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак" (26)
Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак" (26)
Вчера, 21:23
"Динамо" дома разгромило "Уфу" (15)
"Динамо" дома разгромило "Уфу" (15)
Вчера, 21:09
Александр Шикунов: работаю в "Крыльях" с первого августа (1)
Александр Шикунов: работаю в "Крыльях" с первого августа (1)
Вчера, 21:07
На матче "Динамо" - "Уфа" присутствует Станислав Черчесов (1)
На матче "Динамо" - "Уфа" присутствует Станислав Черчесов (1)
Вчера, 20:50
«Краснодар» и «Зенит»? Кого выберет Илья Кутепов (33)
«Краснодар» и «Зенит»? Кого выберет Илья Кутепов (33)
Александр Егоров: безмерно уважаю Галицкого, между нами нет никакого негатива
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров во время пресс-конференции по итогам тура Российской Премьер-Лиги рассказал об обсуждавшемся ранее запрете на критику судейства, а также высказался об отношениях с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Запрет критики в адрес арбитров? Я имел в виду, что у нас есть такое предложение, это не значит, что это будет принято. Критика должна быть обоснована. Я отвечаю за департамент, а когда идут какие-то сторонние вопросы, мне это непонятно. Прошёл тур, мы просмотрели все спорные моменты и, помимо выставления оценок, делаем клипы и отсылаем инспекторам, чтобы избежать дальнейших ошибок.
В Англии арбитры тоже знают, с чем сталкиваются. Сказал Моуриньо что-то – его оштрафовали. Мне Галицкий задал вопрос по игре – он имеет на это право. А когда псевдоспециалисты начинают критиковать то, в чём они некомпетентны, это абсурд. Мы говорим о взаимном уважении. Проще было бы закрыться, но мы стараемся всё детально объяснять.
Я безумно уважаю Галицкого и всё, что он сделал для футбола. Между нами нет никакого негатива и реваншистских настроений», — передаёт слова Егорова «Чемпионат».
«Запрет критики в адрес арбитров? Я имел в виду, что у нас есть такое предложение, это не значит, что это будет принято. Критика должна быть обоснована. Я отвечаю за департамент, а когда идут какие-то сторонние вопросы, мне это непонятно. Прошёл тур, мы просмотрели все спорные моменты и, помимо выставления оценок, делаем клипы и отсылаем инспекторам, чтобы избежать дальнейших ошибок.
В Англии арбитры тоже знают, с чем сталкиваются. Сказал Моуриньо что-то – его оштрафовали. Мне Галицкий задал вопрос по игре – он имеет на это право. А когда псевдоспециалисты начинают критиковать то, в чём они некомпетентны, это абсурд. Мы говорим о взаимном уважении. Проще было бы закрыться, но мы стараемся всё детально объяснять.
Я безумно уважаю Галицкого и всё, что он сделал для футбола. Между нами нет никакого негатива и реваншистских настроений», — передаёт слова Егорова «Чемпионат».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.