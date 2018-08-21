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Александр Егоров: безмерно уважаю Галицкого, между нами нет никакого негатива

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров во время пресс-конференции по итогам тура Российской Премьер-Лиги рассказал об обсуждавшемся ранее запрете на критику судейства, а также высказался об отношениях с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Запрет критики в адрес арбитров? Я имел в виду, что у нас есть такое предложение, это не значит, что это будет принято. Критика должна быть обоснована. Я отвечаю за департамент, а когда идут какие-то сторонние вопросы, мне это непонятно. Прошёл тур, мы просмотрели все спорные моменты и, помимо выставления оценок, делаем клипы и отсылаем инспекторам, чтобы избежать дальнейших ошибок.

В Англии арбитры тоже знают, с чем сталкиваются. Сказал Моуриньо что-то – его оштрафовали. Мне Галицкий задал вопрос по игре – он имеет на это право. А когда псевдоспециалисты начинают критиковать то, в чём они некомпетентны, это абсурд. Мы говорим о взаимном уважении. Проще было бы закрыться, но мы стараемся всё детально объяснять.

Я безумно уважаю Галицкого и всё, что он сделал для футбола. Между нами нет никакого негатива и реваншистских настроений», — передаёт слова Егорова «Чемпионат».
Теги: Егоров Галицкий Краснодар
Сегодня, 14:18
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
Батька,
Да ты НАРЕЗКУ видел*? Хрен с ним,с пеналем...
Ты видел ЧТО Ешенка творил? Судья ОСЛЕП на время:???
Чисто РЕГБИ!
А как трамбовали Ари?

ты посмотри еще раз...
тут у АНГЕЛА Божьего нервы не выдержат..
Его как грушу боксерскую херачили.при ПОЛНОМ попустительстве Судейки...
Судьи "по привычке" закрывают глаза на нарущения спартачей,сажая соперника на свисток.
Все проверено ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ практикой....

К "гинеровщине" присоеденилась "зенитовщина",а теперь и Спартаку понравилось играть по схеме в 11 игроков+судейка...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:25) #
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Да в каждом мачте куча спорных моментов, куча пенальти не назначили, назначили левые и так далее .... нет все прицепились к этому моменту с Ари (идиотом неуравновешенным) ну прыгали там вместе, он ногу оставил под промессом куда ему приземлятся ? или в воздухе зависнуть ... там 50 на 50 пенальти ... скорее не было ... судья прав в общем !! И то эту зацепки после приземления мы увидели со 100500 повторов .... судья мог вообще это не видеть .... в динамике казалось 100% симуляция ... на повторах со всех сторон + замедление так уже спорно как то !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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