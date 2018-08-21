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Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы

Обладатель Кубка УЕФА, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что задачи российских клубов должны быть амбициозными.



- Теперь в Лиге Европы четыре российских клуба. Поборемся уже, наконец, за повторение вашего успеха с ЦСКА и последовавшего затем зенитовского?

- Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выходит из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов. С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу.

Мое мнение, и англичан бы прошли, и в финале играли, пробей удачней пенальти с Хорватией. Сами себя боимся, поэтому и нет больших задач у тех же клубов. Собственными ногами создаем некий комплекс неполноценности. А мы в 2005-м поставили задачу выиграть Кубок УЕФА и решили ее! Хотя все тогда считали меня фантазером. Скептиков всегда хватает. Но не стоит на них обращать внимания, - приводит слова Газзаева "Московский Комсомолец"

Фото: Александр Мельников, Sportbox
Теги: Газзаев ЦСКА Спартак Зенит
Сегодня, 14:58
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№12 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Ростов»
"....наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы"

"Некоторые", уже в который раз, не могут преодолеть даже квалификационный раунд. Наши ведущие клубы (Зенит например), уже который год не могут пробиться даже в 1/4 финала ЛЕ. А этот сезон, судя по всему, будет самым провальным для наших команд в ЛЧ. У нас как только человек становится депутатом ГД, так сразу теряет чувство реальности.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Apant1 (Сегодня, 15:39) #
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Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом) Вот говорят, игра забывается, а результат остаётся, у меня пока наоборот, в памяти как наша сборная в автобус играла с испанцами. Та сборная которая на чемпионате европы разделила третье место с турками, по настоящему играла, поймала кураж, я их тогда сильно зауважал, а над этими заслуженными мастерами спорта просто улыбаюсь. Наверное рано пока рассказывать о том как наша сборная чуть не победила на чм) Помним пока, что игры то небыло, только с жителями пустыни можем пока играть
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы

С точки зрения стадионов - чтобы держать их на плаву, все соки из народа высосете, ибо не за счет частных денег... А как вы, Валерий Георгиевич, президенту зад лижете на "общенародных встречах" - ну это вся страна видела... Лизоблюд.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: Parshin (Сегодня, 15:37) #
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А что, прямо в этом сезоне нужно и побеждать в Лиге Европы, прав мастер В.Газзаев, правильно поддал Газу...
Команды то в Лиге Европы нынче так себе, можно сказать, слабаки. Кто там ? Ну, Арсенал, Челси, Байер, Вильяреал, Андерлехт, Лацио, Спортинг, Марсель, Милан, Айнтрахт и прочая европейская "полу-звездность"... Ну, не чемпионы же !
Пустяшные команды - по силам и Зениту, и Спартаку, и Краснодару...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 15:32) #
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Как бы свиньи тут не хрюкали,Газзаев прав.Нужно стремиться к чему то более высокому.Ну вышли же хорваты в финал ЧМ.Мы страна победившая фашизм,страна отправившая первого человека в космос.А какой то лиги чемпионов боимся.Нет ничего хуже собственной неполноценности.Это для убогих спартаковцев выход в групповой этап предел мечтаний,а когда они там случайно и оказались обосрались,ашь по ногам стекало,противно смотреть было.от Ливерпуля 0:7 получили
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дебил Газик


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: kobr (Сегодня, 15:25) #
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Не какую задачу ты в 2005 не ставил! Даже усы обещал сбрить, так как сам не верил! Но карта тогда, да, легла хорошо.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile smile smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:17) #
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Цитата: valerman40
он верит в то, что мы и дальше будем побеждать испанцев своим антифутболом.


Не-е-т, пёс верит только в бабло.

Следующий шаг - создание Чрезвычайной Комиссии (в простонародии -ЧК) по доведению наших клубов по финала ЛЧ. Пёс - зам Председателя. А Председатель у нас кто...?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх.. видимо ему надо было напомнить о себе, Хоркина недавно напомнила...
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Не спросил разрешения у Владимира Владимировича, и опять куйню несет.

он верит в то, что мы и дальше будем побеждать испанцев своим антифутболом.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:02) #
  • +5
  •  (7)

Не спросил разрешения у Владимира Владимировича, и опять куйню несет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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