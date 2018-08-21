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Премьер-лига проведёт проверку по поводу оскорбительных баннеров фанатов ЦСКА

Российская футбольная премьер-лига инициировала проверку по факту проноса на трибуны болельщиками ЦСКА оскорбительных баннеров, адресованных футболистам "Спартака", главным образом, Роману Ерёменко.

"По факту полотен будет проведена проверка, попробуем установить пути проноса и в дальнейшем минимизировать такие факты. Конечно, что касается этих баннеров, негативный элемент фанатской субкультуры встречается не только у ЦСКА, но и у "Спартака", "Зенита", европейских клубов. Фанаты "Зенита" против Владимира Быстрова, фанаты "Спартака" против Дзюбы, "Ливерпуля" против Торреса. От любви до ненависти один шаг", - цитирует директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина Р-Спорт.

ДЕБЮТ ВЛАШИЧА, ИДИОТСКИЕ БАННЕРЫ. ВЗГЛЯД НА ЦСКА - "АРСЕНАЛ" СО СТАДИОНА
Теги: ЦСКА
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