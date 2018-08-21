Новости партнеров

"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника

Ариэль Красоски, агент центрального защитника Агустина Рохеля, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года. В настоящее время уругвайский футболист находится в статусе свободного агента, а ранее играл за «Насьональ».

«Агустин Рохель переходит в „Крылья Советов“? Да, это правда», — сказал агент футболиста «Чемпионату».

20-летний Рохель является воспитанником столичного «Насьоналя». В марте 2017 года в матче «Эль Танке Сислей» он дебютировал в уругвайской Примере.

В 2017 года Рохель в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. В том же году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.