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Валерий Газзаев: у Слуцкого сейчас чрезвычайно ответственная миссия

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что на Леониде Слуцком сейчас лежит большая ответственность в "Витессе".

"Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться", - цитирует Газзаева "Московский комсомолец".
Теги: Газзаев Слуцкий
Сегодня, 16:09
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не приседай нам на уши, посланец Кремля... там всё - политика, и наши будут невостребованы пока. Черчемсов выиграл чемпионат Польши и что, предложения из Европы посыпались? то-то, "соловейчик" ты наш...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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