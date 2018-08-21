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"Локомотив" подтвердил переход Виталия Денисова в "Крылья Советов"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов перешел в "Крылья Советов".

Футболист будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца 2018 года.

В июле 31-летний Денисов продлил контракт с железнодорожниками на год.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив Крылья Советов Денисов В.
Сегодня, 17:53
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№3 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо очень хотели продать, что в сборную пихали. Сейчас только аренда доступна.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: tuner (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А что, теперь можно переходить когда вздумается?
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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