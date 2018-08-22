Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Антон Шунин: матч с "Уфой" был важен в психологическом плане

Победа над "Уфой" (3:0) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги была важна для футболистов московского "Динамо" в плане психологического настроя. Об этом ТАСС сообщил вратарь и капитан московской команды Антон Шунин.

"В первых трех турах мы сыграли вничью. Матч с "Уфой" был важен в психологическом плане, так как нам нужна была победа. Мы понимали, что соперник играет в квалификации Лиги Европы, силы у него не безграничны, футболисты устали. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках, что добавляло мотивации и ответственности", - сказал Шунин.

"Впереди нас ждет серьезный соперник - московский "Спартак", несомненно, победа над "Уфой" придаст нам уверенности. Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче", - добавил вратарь.
Теги: Шунин Динамо Уфа
Сегодня, 01:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.