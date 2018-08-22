Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Сапета о расторжении контракта с "Ростовом": не знаю. Это где вы такое прочитали?

Полузащитник Александр Сапета заявил, что ничего не знает о расторжении его контракта с "Ростовом".

"Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?" – сказал Сапета.

Sporr24
Сегодня, 00:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Роман Пауков (Сегодня, 00:55) #
  • 0
  •  (0)
online

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- https://nnna.ru/mblog
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.