Александр Сапета о расторжении контракта с "Ростовом": не знаю. Это где вы такое прочитали?

Полузащитник Александр Сапета заявил, что ничего не знает о расторжении его контракта с "Ростовом"."Расторжение контракта? Не знаю. Это где вы такое прочитали?" – сказал Сапета.