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СМИ: "Спартак" следит за форвардом "Зюлте-Варегема" Фостином

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении форварда бельгийского "Зюлте-Варегема" Анди Фостина.

Контракт француза с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года.

Фостин перешёл в "Зюлте-Варегем" в 2017 году из "Валансьена". В прошлом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бельгии.

Газета.ру
Теги: Спартак
Сегодня, 20:38
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№21 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:59) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: kent71
Тема закрыта !


Да ни хрена она не закрыта)) Закрывалка у тебя еще не отросла. Смешная тема.- чел ни разу не играл, а Спартачок следит)) Хорошая смешная тема.И открытая для обсуждений.

Для тех кто в танке,лично для меня тема закрыта,а вы сударь можете дальше обсасывать...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№20 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: kent71
Тема закрыта !


Да ни хрена она не закрыта)) Закрывалка у тебя еще не отросла. Смешная тема.- чел ни разу не играл, а Спартачок следит)) Хорошая смешная тема.И открытая для обсуждений.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
kent71,
Отзыв о ресторане оставлял?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№18 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous
zenit47
Городовой

Специально для тех кому цвет кожи как то не устраивает,поковыряйтесь в своей родословной может что найдете и скорее всего найдете и поэтому лучше молчите не будем историю гоношить..
А если откровенно вы ребятки не далекого ума или обиженные на жизнь...

А кто написал такой заголовок "Спартак" следит за форвардом "Зюлте-Варегема" Фостином то же не далекого ума...

Тема закрыта !


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№17 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а как за ним можно следить если он не провел ни одного матча?)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Увидел заголовок, подумал негр. Прочитал француз в Бельгии да ещё и Спартак следит понял точно негр, даже гуглить не надо
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№15 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
так у нас французский форвард Жиго уже есть )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ни о чём...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
СМИ: "Спартак" следит за

это в Спартак 2)))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 21:25) #
  • -7
  •  (9)

афроспартаковец?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +5
  •  (9)

Через дыру в заборе??? Если он ни одного матча не сыграл как же за ним следить??? И главное - где??
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)

GPS,
stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (6)

Фостин перешёл в "Зюлте-Варегем" в 2017 году из "Валансьена". В прошлом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бельгии.


Скрытый потенциал?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Спартак следит за тобой!!! rage

Как зловеще звучит...., не пугай бедного Фостина, а то еще в бега пустится, от такого Интересу, где его свиньи потом искать то будут.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:02) #
  • +5
  •  (7)

А чего следить, если он не играет?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:57) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Очередной афроараб из Франции?Прямо идеально впишется.Там таких папуасов считай почти вся команда)


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Спартак следит за тобой!!!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это реальное усиление!


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
давайте лучше у коров еще кого-нить уведем. yum

Ари?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 20:48) #
  • +5
  •  (5)

Звучит угрожающе -следит.Если фостин переведет этот заголовок,у него пропадёт аппетит. Русские за мной следят,что не так я сделал?
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
давайте лучше у коров еще кого-нить уведем. yum


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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