СМИ: "Спартак" следит за форвардом "Зюлте-Варегема" Фостином

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении форварда бельгийского "Зюлте-Варегема" Анди Фостина.Контракт француза с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года.Фостин перешёл в "Зюлте-Варегем" в 2017 году из "Валансьена". В прошлом сезоне он не провел ни одного матча в чемпионате Бельгии.