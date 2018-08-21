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Более 500 человек сделали предзаказ формы "Ростова" в ковровой расцветке

Более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы "Ростова" в ковровой расцветке, сообщает твиттер клуба.

Цена за футболку составляет 2500 рублей.

Напомним, на матче с "Енисеем" появился болельщик "Ростова" с ковром на трибуне.
Теги: Ростов
Сегодня, 21:17
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6
(1)
№6 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
После всего этого хайпа с ковром..-главное не обосраться в Туле. в пятницу...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)

Постановочная акция удалась ) Браво !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:54) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
мир правда катится куда-то не туда )) но чуваку этому Ростов должен % с продаж формы отдать
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Футболка-самолёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:35) #
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  •  (4)

Цитата: GPS
Куда катится мир?

В царство летающих ковров.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:34) #
  • -4
  •  (4)

Куда катится мир?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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