Более 500 человек сделали предзаказ формы "Ростова" в ковровой расцветке

Более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы "Ростова" в ковровой расцветке, сообщает твиттер клуба.Цена за футболку составляет 2500 рублей.Напомним, на матче с "Енисеем" появился болельщик "Ростова" с ковром на трибуне.