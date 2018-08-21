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Александр Самедов: сказал Ари, что он здорово сыграл против "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что его команде не удалась игра в атаке в матче четвертого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0).

- "Спартак" победил в Краснодаре. Для вас эта победа - три очка, или важна еще и игра?

- Всегда хочется показывать достойный футбол. Но если еще и результата добиваешься, это здорово. То, как складывалась игра с "Краснодаром"…. Не постесняюсь сказать, что три очка - это самое главное. Надо двигаться дальше.

- Что не получилось?

- Нам не удалась игра в атаке. Надо было действовать острее. Соперник очень здорово выглядел. Хорошо смотрелся Ари. Он доставил нам много проблем. Цеплялся за все мячи, сбрасывал их партнерам. "Краснодар" отыграл очень достойно.

- Есть мнение, что Ари много симулирует.

- Я готов говорить только про игру. Спорные моменты - это судейские дела. А он сыграл здорово. Я ему сказал: "Ты в хорошей форме". Ари ответил: "Три месяца не играл".

- После матча сказали?

- Да. Парой фраз перекинулись и все.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Ари Спартак
Вчера, 23:23
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