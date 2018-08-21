Александр Самедов: сказал Ари, что он здорово сыграл против "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что его команде не удалась игра в атаке в матче четвертого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0).- "Спартак" победил в Краснодаре. Для вас эта победа - три очка, или важна еще и игра?- Всегда хочется показывать достойный футбол. Но если еще и результата добиваешься, это здорово. То, как складывалась игра с "Краснодаром"…. Не постесняюсь сказать, что три очка - это самое главное. Надо двигаться дальше.- Нам не удалась игра в атаке. Надо было действовать острее. Соперник очень здорово выглядел. Хорошо смотрелся Ари. Он доставил нам много проблем. Цеплялся за все мячи, сбрасывал их партнерам. "Краснодар" отыграл очень достойно.- Я готов говорить только про игру. Спорные моменты - это судейские дела. А он сыграл здорово. Я ему сказал: "Ты в хорошей форме". Ари ответил: "Три месяца не играл".- Да. Парой фраз перекинулись и все.