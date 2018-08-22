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Александр Самедов: Еременко – усиление для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о новичке команды Романе Еременко.

Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

– Как-будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для "Спартака".

Понимание игры у него выдающееся?

– Для нашего чемпионата – да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

– Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

– Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он «конь» бывший – ну и ладно.

В "Спартаке" Еременко с кем больше всего общается?

– Он очень хорошо влился. Из того, что я видел, больше всего общается с Сальвой (Сальваторе Боккетти – прим.). Еще у нас и брат его играет (Сергей Еременко – прим.), он сейчас в "Спартаке-2".

СЭ
Теги: Самедов Еременко Спартак
Сегодня, 01:32
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