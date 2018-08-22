Новости партнеров

"Спартак" - "Динамо" рассудит Евгений Турбин

РФС назначил Евгения Турбина главным арбитром центральной встречи 5-го тура. Помогать ему будут Арам Петросян и Александр Богданов.

Встречу "Рубин" - ЦСКА будет обслуживать Виталий Мешков, на игре "Уфа" - "Зенит" работает Николай Волошин.

Полное расписание тура:

24 августа (пятница)

"Арсенал" - "Ростов": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

25 августа (суббота)

"Урал" - "Ахмат": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

"Рубин" - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

"Спартак" - "Динамо": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

26 августа (воскресенье)

"Оренбург" - "Краснодар": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Уфа" - "Зенит": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Локомотив" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

27 августа (понедельник)

"Енисей" - "Крылья Советов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Сегодня, 09:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.