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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Спартак" - "Динамо" рассудит Евгений Турбин
РФС назначил Евгения Турбина главным арбитром центральной встречи 5-го тура. Помогать ему будут Арам Петросян и Александр Богданов.
Встречу "Рубин" - ЦСКА будет обслуживать Виталий Мешков, на игре "Уфа" - "Зенит" работает Николай Волошин.
Полное расписание тура:
24 августа (пятница)
"Арсенал" - "Ростов": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
25 августа (суббота)
"Урал" - "Ахмат": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
"Рубин" - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
"Спартак" - "Динамо": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
26 августа (воскресенье)
"Оренбург" - "Краснодар": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Французов (Москва).
"Уфа" - "Зенит": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).
"Локомотив" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
27 августа (понедельник)
"Енисей" - "Крылья Советов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Источник: РФС
Встречу "Рубин" - ЦСКА будет обслуживать Виталий Мешков, на игре "Уфа" - "Зенит" работает Николай Волошин.
Полное расписание тура:
24 августа (пятница)
"Арсенал" - "Ростов": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
25 августа (суббота)
"Урал" - "Ахмат": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
"Рубин" - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
"Спартак" - "Динамо": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
26 августа (воскресенье)
"Оренбург" - "Краснодар": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Французов (Москва).
"Уфа" - "Зенит": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва), резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).
"Локомотив" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
27 августа (понедельник)
"Енисей" - "Крылья Советов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Источник: РФС
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