Новости партнеров

Валерий Газзаев: Тактические построения РПЛ просто отпугивают болельщиков

Заслуженный тренер Российской федерации, а также депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил качество футбола на старте сезона РПЛ:

Валерий Газзаев: Тактические построения РПЛ просто отпугивают болельщиков

- Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.

И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.

Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.

В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.

А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.

Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол, – передает слова бывшего тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев
Сегодня, 10:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (2)

спасибо вам Владимир Владимирович, здоровья вам и низкий поклон


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Гав. Или Хав.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.