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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Газзаев: Тактические построения РПЛ просто отпугивают болельщиков
Заслуженный тренер Российской федерации, а также депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил качество футбола на старте сезона РПЛ:
- Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.
И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.
Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.
В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.
А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.
Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол, – передает слова бывшего тренера "Спорт-Экспресс".
- Для болельщиков случился резкий перепад после всего, что они увидели на чемпионате мира. Безусловно, этого можно было ожидать. Все-таки на первенстве планеты выступали сильнейшие футболисты со всего света.
И все же за внимание зрителя можно и нужно бороться. Однако качество футбола в стартовых турах чаще всего не соответствовало их желаниям и ожиданиям. Почти все клубы, и особенно заведомые аутсайдеры в матчах против представителей первой пятерки, играют откровенно от обороны, выставляя в защите чуть ли не всю команду. Да еще и наши лидеры трудно входят в сезон.
Как следствие, творчества на поле мы практически не видим. Такими тактическими построениями невозможно удержать зрителей на стадионе. Да, понятно, что результат превыше всего – но такая тактика просто отпугивает болельщиков.
В результате, к сожалению, мы видим снижение посещаемости по сравнению с самыми первыми турами, когда люди шли на арены ЧМ-2018, вдохновенные большим турниром. Это происходит, к примеру, в Самаре и в Ростове-на-Дону.
А на днях я прочитал, что болельщики «Ротора» и вовсе призвали к бойкоту матчей клуба якобы из-за непрофессионализма руководителей, хотя на первых играх в ФНЛ собирались десятки тысяч зрителей.
Все это никуда не годится! Мы не имеем права разбазаривать наследие ЧМ-2018 – как инфраструктуру, так и отношение людей, которые во время турнира полюбили футбол, – передает слова бывшего тренера "Спорт-Экспресс".
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