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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит
Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о следующем матче "Зенита" в Лиге Европы против "Мольде", а также высказал свое мнение о питерской команде:
- «Зенит» Семака и «Зенит» Роберто Манчини – уже разные команды?
– Пока рано об этом говорить. Правда, с минским «Динамо» и с нами «Зенит» действительно здорово сыграл. Хотя против «Урала» команде Семака где-то уже не хватало эмоций: хозяева пропускали много атак, так что мы могли и не проиграть.
- Как вам игра Дзюбы и Себастьяна Дриусси в связке?
– Как связку, их тоже нужно оценивать не по одному матчу. С «Уралом» (4:1) получилось хорошо, но посмотрим, будут ли они так же взаимодействовать и дальше.
- Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?
– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.
- Какие шансы у «Зенита» с «Мольде»?
– Понятно, что «Зенит» обязан проходить «Мольде». Все зависит от мотивации. Если сыграют с таким же настроем, как в Минске, где неожиданно проиграли 0:4, то может быть что угодно, – передает слова Тарханова Спорт день за днем.
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- «Зенит» Семака и «Зенит» Роберто Манчини – уже разные команды?
– Пока рано об этом говорить. Правда, с минским «Динамо» и с нами «Зенит» действительно здорово сыграл. Хотя против «Урала» команде Семака где-то уже не хватало эмоций: хозяева пропускали много атак, так что мы могли и не проиграть.
- Как вам игра Дзюбы и Себастьяна Дриусси в связке?
– Как связку, их тоже нужно оценивать не по одному матчу. С «Уралом» (4:1) получилось хорошо, но посмотрим, будут ли они так же взаимодействовать и дальше.
- Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?
– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.
- Какие шансы у «Зенита» с «Мольде»?
– Понятно, что «Зенит» обязан проходить «Мольде». Все зависит от мотивации. Если сыграют с таким же настроем, как в Минске, где неожиданно проиграли 0:4, то может быть что угодно, – передает слова Тарханова Спорт день за днем.
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