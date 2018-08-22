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Александр Тарханов: Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о следующем матче "Зенита" в Лиге Европы против "Мольде", а также высказал свое мнение о питерской команде:

Александр Тарханов: Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит

- «Зенит» Семака и «Зенит» Роберто Манчини – уже разные команды?

– Пока рано об этом говорить. Правда, с минским «Динамо» и с нами «Зенит» действительно здорово сыграл. Хотя против «Урала» команде Семака где-то уже не хватало эмоций: хозяева пропускали много атак, так что мы могли и не проиграть.

- Как вам игра Дзюбы и Себастьяна Дриусси в связке?

– Как связку, их тоже нужно оценивать не по одному матчу. С «Уралом» (4:1) получилось хорошо, но посмотрим, будут ли они так же взаимодействовать и дальше.

- Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?

– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.

- Какие шансы у «Зенита» с «Мольде»?

– Понятно, что «Зенит» обязан проходить «Мольде». Все зависит от мотивации. Если сыграют с таким же настроем, как в Минске, где неожиданно проиграли 0:4, то может быть что угодно, – передает слова Тарханова Спорт день за днем.

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Теги: Зенит Тарханов Манчини Дзюба
Сегодня, 10:14
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(1)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (1)

Флюгеры, вы недавно только Зюбу говном поливали

Мясной неповоротливый истукан, словно бетонное чудовище. Людям свойственно ошибаться. А свиньям и этого не дано.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Флюгеры, вы недавно только Зюбу говном поливали, теперь это говно слизываете, что бы через пол-года вновь покрыть тело лентяя толстым слоем нешоколада.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
необычный мужик
является тренером, который вытаскивал все команды, но толком его всегда воспринимают "пожарным"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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