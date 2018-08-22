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Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: "Рассчитываем, что Роши вернется быстрее, чем через шесть месяцев"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о травме полузащитника команды Одисе Роши. Ранее сообщалось, что футболист будет вынужден пропустить полгода.

- Роши выбыл примерно на полгода, операция прошла успешно. Но мы рассчитываем, что он вернется быстрее. Есть примеры, когда игроки после аналогичных травм раньше выходили на поле. Важно, как пойдет процесс реабилитации. По всей видимости, Роши начнет восстанавливаться дома, - приводит слова Айдамирова "Р-Спорт"

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. Роши выступает за "Ахмат" с 2016 года, в минувшем сезоне он провел 21 игру в составе грозненского клуба, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Теги: Ахмат Роши
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