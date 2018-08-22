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Илья Кутепов вернулся в общую группу

Защитник московского "Спартака" вернулся в общую группу, сообщает официальный твиттер "красно-белых".

В этом сезоне россиянин еще не появлялся на поле.



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Теги: Кутепов Спартак Зенит Краснодар
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Джику на левый фланг, Кутепова в центр к Жиго. На правый фланг надо покупать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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