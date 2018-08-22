Новости партнеров

Дмитрий Селюк: Смолов не забьет больше 10 голов за сезон

Популярный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в "Локомотив":

– Смолов попал в психологическую яму после неудачного чемпионата мира. Как думаете, придет он в себя в "Локомотиве"?

– Видимо, это проблема Смолова – он связался с людьми, которые больше озабочены не интересами игрока, а своим пиаром. Все эти разговоры про "Реал", "Челси" – это просто смешно. Смолов должен играть, но он выбрал неудачный вариант.

– Вообще-то "Локомотив" действующий чемпион.

– Руководство клуба загоняет себя в угол, скупая высокооплачиваемых иностранцев. Поэтому-то "Локо" и не попадет в тройку призеров, а Смолов не забьет больше десяти голов. Причина – обстановка внутри команды, - передает слова агента "Советский спорт".

Смотрите по теме:

Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)
Теги: Локомотив Смолов Селюк
Сегодня, 14:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (0)
online

И трех не забьет, особенно, как ляжет на лавку после засухи....
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
не забьет больше 5 !!!
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.