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"Краснодар" впервые в истории оштрафован за поведение болельщиков

КДК РФС заставит футбольный клуб "Краснодар" заплатить 20 тысяч рублей за бросание болельщиками бутылок на поле в игре против "Спартака".

- "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях, - передает слова главы комитета Григорьянца "Спорт-Экспресс". – Болельщики "Краснодара" выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

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Теги: Краснодар Спартак
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